El ambiente en la casa de ‘Gran Hermano 20’ está más caldeado que nunca. Durante una de las conexiones en directo con Jorge Javier Vázquez, los espectadores fueron testigos de una bronca monumental entre Mamadou y José Manuel que dejó a todos los concursantes, y al propio presentador, sin palabras.

Todo comenzó cuando Jorge Javier se dirigía a Mamadou tras verle visiblemente enfadado. El concursante no tardó en señalar a José Manuel como el causante de su mal humor: "Aquí está el ‘Mr. Clean’ tocándome las narices. Solo le interesa decir las cosas cuando le conviene”, explotaba Mamadou.

El detonante volvió a ser la comida, un tema que ya ha provocado más de una discusión en la convivencia. José Manuel, encargado de la cocina, defendía su postura asegurando que Mamadou “no deja de coger comida que no es suya”, mencionando manzanas, cereales y pan.

El intercambio de reproches fue subiendo de tono hasta convertirse en un auténtico cruce de acusaciones personales. “Porque a mí me han educado perfectamente, ¿vale?”, respondía Mamadou, molesto, mientras José Manuel replicaba: “Pues de tu casa no has salido, no sabes convivir con gente”.

El momento más tenso llegó cuando ambos se encararon por una cuestión de respeto: “Cuando yo hablo, me miras a los ojos”, exigía Mamadou. “Si quiero, te miro. Si no, no”, contestaba tajante.

Belén, Aroa y Almudena se suman al caos

La tensión entre los dos provocó que otros concursantes intervinieran, intentando poner calma… aunque con poco éxito. Belén defendió a Mamadou por cederle una manzana y terminó también discutiendo con Almudena, que no dudó en llamarla “chupaculos” en pleno directo.

“En esta casa hay tres leonas y no puede haber tres reinas”, llegó a decir Belén antes de declarar que no volverá a hablar con José Manuel “por falta de educación”.

Mientras tanto, Aroa intentaba quitar hierro al asunto con humor: “Yo miro como un partido de ping-pong, para un lado y para otro”, bromeó, arrancando algunas sonrisas en el plató.