Pedro Jiménez 12 NOV 2025 - 22:49h.

Álvaro acude junto a Mayeli como nueva pareja de 'La isla de las tentaciones 9'

Álvaro Rubio ha reaparecido en 'La isla de las tentaciones 9' para sorpresa de todos. El que saltara a la fama por poner a prueba su amor con Alba García en la octava edición de 'La isla de las tentaciones' ha irrumpido en plena hoguera de las chicas y presentándose ante todas, después de saludar a Sandra Barneda.

Los nervios de Álvaro han sido totales desde el primer momento, a la par que la incertidumbre que han vivido las chicas, sin dar crédito a lo que estaban viendo. "Buenas noches Sandra", ha dicho Álvaro, para posterioremente dirigirse a las chicas y saludarlas también.

"Esto es duro"

Sandra Barneda le ha dado la bienvenida y este ha contado el por qué de su regreso a República Dominicana: "Vengo a vivir la experiencia con Mayeli, vengo de pareja a ponerme. Esto es duro", ha dicho, informando que acude junto junto a la que es su novia actual para tentarse y ver cómo reacciona al respecto. Sandra Barneda le ha apuntado a Álvaro que espera que "la próxima vez que vea a Mayeli sea en la hoguera final", tras informar que Mayeli se incorporará junto a las chicas "muy pronto".

Tras este intercambio de palabras, Álvaro se ha ido a la villa a conocer a sus nuevos compañeros (a los tentadores) que le acompañaran en esta aventura en República Dominicana.