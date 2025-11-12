Logo de telecincotelecinco
Claudia explota al descubrir en la hoguera de 'La isla de las tentaciones 9' que Gilbert escribió fuera a su expareja: “¿Es que aun siente algo?”

El enfado de Claudia en la hoguera.Telecinco.es
Las chicas se enfrentaban con muchos nervios a su primera hoguera después de haber pasado los primeros momentos de convivencia en las villas con los tentadores y las tentadoras y la primera en ver imágenes iba a ser Claudia.

Claudia se sincera con Sandra Barneda antes de ver imágenes en la hoguera: "Tengo mucho miedo"
La primera hoguera de Claudia

Claudia aseguraba tener miedo de que Gilbert se hubiera acercado más de la cuenta a Mari, su expareja, con la que se vivieron momentos de tensión con ella cuando se encontraron. Y esto lo podía ver en las primeras imágenes, lo que le hacía enfadarse y mucho.

Ella podía ver cómo Gilbert pedía perdón a Mari en el que él le pedía perdón: "Me acuerdo que te hablé, lo siento mucho por lo que hice y te pido perdón por mi parte porque sé que ella no se ha portado bien contigo". Algo con lo que estaba de acuerdo la soltera: "Me parece una maleducada y una boca chancla, no lo ha hecho bien".

"En una relación normal no le debería importar a Claudia que yo hablase contigo, pero es lo que hay y lo que me toca aguantar", reflexionaba Gilbert con su expareja, lo que no gustaba nada a su pareja: "Es que le has hablado estando conmigo".

Momento en el que Claudia le contaba a Sandra Barneda, visiblemente enfadada, cómo le había hecho sentir esto: "Me da igual ella, me molesta que él ha dicho que él le habló, yo he bloqueado a una persona que no ha hecho nada porque me dijo que le molestada, ¿y me vas a decir que tú le has hablado a tu ex? ¿es que aún sientes algo? Eres un mentiroso, me has dicho siempre que te da igual y que no ha sido nada en su vida".

El estallido de Claudia al ver las imágenes de Gilbert

Pero estas no iban a ser las únicas imágenes que iba a ver Claudia. Ella comprobaba que Gilbert se lo está pasando bien en 'Villa Montaña' y que se está dejando tentar mientras participa en los juegos, lo que generaba mucho enfado en la participante de 'La isla de las tentaciones 9': "Qué asco, tiene iniciativa, lo que no ha tenido en toda la relación".

El enfado de Claudia al ver las imágenes de Gilbert con su tentadora: “No me esperaba nada esto”
Entre gritos y algunas lágrimas, Claudia verbalizaba lo que le estaba haciendo sentir este momento y se confesaba con Sandra Barneda: "Él no había visto nada, que no, no me da la gana. Es un falso, me lleva engañando un año y medio, no sé quién es y me pone muy nerviosa. A mí siempre me ha visto venir, yo dije que venía a ponerme en la tentación, no me gusta este Gilbert, cuando elegí a esta persona lo hice pensando que no era así. Estoy en 'shock', estoy viendo a una persona que no he visto en mi vida".

