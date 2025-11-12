Ana Carrillo 12 NOV 2025 - 17:55h.

Claudia Martínez cree que Mara ha seguido una buena táctica para volver a tener la atención de Juanpi

Claudia Martínez está siguiendo todos los programas de 'La isla de las tentaciones 9' y va dando su opinión sobre todo lo que ocurre en las villas y las hogueras en su perfil de X, el antiguo Twitter, donde se ha pronunciado sobre la "táctica" que ha seguido Mara para volver a llamar la atención de Juanpi.

En un primer momento, el novio de Sandra se fijó en la tentadora murciana, pero en la ceremonia de entrega de collares aseguró que prefería darle su collar y, por ende, la primera cita a Érika Portillo, la tentadora VIP, porque había hablado más con ella. Explicó que Mara le parecía una chica muy guapa pero que no notaba que hubiera fluido la conversación entre ellos y que necesitaba algo más que una atracción física.

Pero en los primeros días de convivencia en Villa Montaña ha cambiado de opinión: le ha dicho a Érika que vuelve a sentirse interesado en Mara y que cree que la murciana puede llegar a ser una tentación mayor para él. La tentadora VIP entendió su decisión y le confesó que creía que su problema es que habían ido demasiado rápido.

Para Claudia Martínez, la estrategia de Mara ha sido la mejor porque ha conseguido ser de nuevo la favorita de Juanpi: "Mara ha pasado de Juanpi y él entonces se ha fijado en ella. La mejor táctica que podía seguir". Además, ha asegurado que Érika le parece tan "intensa" como en la edición anterior: "¿Soy la única que está teniendo un déjà vu con la intensidad de Érika?".