Después de que las chicas de 'La isla de las tentaciones' viviesen su primera hoguera de confrontación, en la que Sandra ha estallado por los aires al escuchar la inesperada confesión de Juanpi sobre su madre, llega el turno de los chicos.

Nerviosos, Sandra Barneda anuncia quién es el primero en ver cómo han sido los primeros días en República Dominicana de su pareja y ese es Juanpi: "Hay imágenes de Sandra para ti, ¿quieres verlo solo o con tus compañeros?". Tras elegir afrontar este duro momento junto a sus compañeros, la tablet se enciende, abriéndole una compuerta a 'Villa Playa'.

Juanpi, en shock ante las primeras imágenes de Sandra

En ellas aparece Sandra bailando sensualmente con Andrea, algo que hace levantarse inmediatamente a su pareja y tragar saliva. La conexión traspasa la pantalla, algo que es confirmado cuando la propia Sandra le dice a su tentador que intente acordarse del número que le ha apuntado o cuando se acurrucan en la tumbona. "Qué asco", es la primera reacción de Juanpi.

Una vez se sienta de nuevo en su sitio, el algecireño no tiene pelos en la lengua para decir cómo se siente: "Estoy peor de lo que ella, la verdad. He visto un poco de conexión. Veo que se gustan, que se están conociendo poco a poco. No he visto gran cosa, los juegos yo también los he heco, pero no me está gustando lo que veo". Juanpi se refiere a las miradas o las caras que pone su pareja cuando Andrea le abraza: "Veo que está cómoda con él".

Y es que el andaluz no puede ocultar su sorpresa ante lo que acaba de ver: "Ella era así conmigo, lo que no sabía era que era así con los demás. Yo confiaba 100% en ella pero ya tengo dudas". "Yo no quería ver estas cosas, no estaba preparado", se sincera con Sandra Barneda. No obstante, su sorpresa va a más cuando descubre que hay más imágenes para él.

La pareja se abre ante la probabilidad de perder a Sandra

En esta ocasión, aparecen disfrutando en la piscina haciéndose carantoñas. "Se gustan", dice con tono de desesperación a sus compañeros. Sin embargo, la tensión empieza a acrecentarse cuando ve cómo su tentador pasa la lengua sensualmente por su cuerpo. "¡Qué asco!", afirma de nuevo de pie. Un sentimiento que corrobora Darío, cuando éste le confiesa que no está comprendiendo estas imágenes: "¿Qué está recriminando? No entiendo las cosas".

"No la conozco, Sandra. Tengo fatiga y todo, me está dando un poco de asco porque esta no es mi novia. Porque la estoy viendo que está cachonda y le está gustando todo lo que está haciendo", se sincera con la presentadora. Todo ello le lleva a hacer una suposición: "Creo que se está olvidando de mí. Ha dicho que no sabe lo que siente por mí". Mientras, él asegura que habla todos los días sobre ella a tanto a sus compañeros, como a las solteras.

Esto le lleva a preguntarse a Sandra Barneda en qué punto se encontraba su relación cuando decidieron entrar al programa. "Estábamos en el mejor momento", afirma justo antes de puntualizar que durante los últimos meses habían tenido muchas peleas. Sin embargo, "yo nunca me he planteado dejarlo porque es el amor de mi vida y tenemos muchos momentos buenos desde el principio hasta el último momento". Por lo que su respuesta a si está enamorado es clara: "Hasta las trancas".

Al escuchar su respuesta, le informa de que todavía hay más imágenes que debe ver. Preocupado, atiende a la tablet donde se ve cómo su pareja se acerca peligrosamente a la boca de su tentador...