Pedro Jiménez 12 NOV 2025 - 22:15h.

Helena se ha enfrentado a las primeras imágenes de su pareja Rodri en lo que ha sido la primera hoguera de las chicas en 'La isla de las tentaciones 9'. Y no ha podido quedarse más en shock. La participante del reality de Telecinco ha visto cómo Rodri se "ha puesto a prueba al máximo", sobre todo con su tentadora predilecta, Olatz. Juegos, 'besos calientes'... en resumen, tentación en estado puro que Helena ha podido ver al descubierto.

Y es que la afinidad entre Rodri y Olatz es cada vez mayor en 'Villa Montaña'. De hecho, en un momento dado, Rodri le propone "jugar" en el jacuzzi y el tonteo entre él y la vasca crece por momentos: "¡Pero qué necesidad!", señala Helena al ver un beso de Olatz a Rodri en la oreja. Sandra, en un momento dado, señala que "están cachondos perdidos". "Este no aguanta", apunta Helena, al ver cómo Olatz y Rodri han estado al borde del beso.

Las imágenes han mostrado a un Rodri y Olatz muy, pero que muy cerca de caer. Y Helena no ha podido quedarse más impresionada: "Ha subido el ritmo. ¿Qué necesidad tiene de jugar lejos de sus compañeros? ¿Qué haces, casi liándote?". Ante la pregunta de Sandra Barneda de por qué lo ha hecho, Helena cree que Rodri "no piensa en ella": "Está pensando con lo de abajo".

"Helena, hay más imágenes para ti", ha dicho Sandra Barneda, dando paso a un momento en la fiesta de los chicos en donde una de las tentadoras pregunta "quién es más probable que f**** primero", para posteriormente todos señalar a Rodri. "Este no aguanta", ha dicho una y otra vez Helena, esta vez al ver a su pareja de nuevo en el jacuzzi con Olatz. Por último, los dos se dirigen a la habitación y la secuencia acaba ahí.

"Va a caer el primero"

La indignación de Helena ha sido total, confesando que cree que su novio va a "caer el primero": "Y lo han dicho todas.... ¡ya está, se ha acabado! Estoy fatal, pero no voy a ser aquí la tonta. Estoy intentando respetar en todo, todo lo que digo me rayo... te lo juro que quiero estar con él, pero ¿qué está haciendo? Como me ha dejado dos veces todo es justificable. ¿No te da vergüenza?".

Además, la participante ha aludido a las dos veces que ha dejado a Rodri, creyendo que todo esto puede ser "por venganza": "Pienso que para él todo es justificable. A mí no me vale todo, estoy harta". Sobre si va a cambiar su actitud a partir de ahora, Helena ha reconocido que estas imágenes van a hacer que se "suelte (en su villa) un poco más".