telecinco.es 13 NOV 2025 - 16:23h.

Nieves y Lorenzo abandonan 'La isla de las tentaciones' por una sanción de todas las parejas

Una semana más, la alarma de la tentación con manzanas Envy ha puesto a prueba a los concursantes de la novena edición de La Isla de las Tentaciones. Esta semana nos ha dejado tres galas intensas en las que el sonido más temido del programa ha vuelto a marcar el ritmo.

Y es que... cuando la alarma suena, la tentación comienza. Y esta edición, con manzanas Envy, parece que es más difícil que nunca no caer en la tentación.

El arranque de la semana se presentó como un auténtico terremoto. Además de que, en apenas una hora, la alarma ya había sonado tres veces, los concursantes recibieron la noticia de la expulsión de una de las parejas, una medida que el programa decidió dejar en manos de los propios participantes. La votación sirvió como castigo por acercarse a la mínima oportunidad en sus encuentros en el arranque de la edición, rompiendo las normas del reality y culminando en la salida de Lorenzo Ayala y Nieves Tristán. Sandra Barneda recibió a la pareja en la "hoguera de las consecuencias".

El martes llegó con la decisión de Nieves: "Yo le amo, pero pienso que tenemos que cambiar muchas cosas, de verdad. Pero yo me quiero ir con él". A lo que Lorenzo respondía: "No sabes lo importante que eres para mí, voy a cambiar cualquier cosa del mundo por ti, lo que haga falta. Me iría debajo de un puente si es contigo, te lo juro".

Mientras tanto, en las villas, el ambiente seguía cargado de deseo, y esta vez, con el jacuzzi como protagonista, ¿o deberíamos decir con la manzana Envy? Claudia y Gerard se dejaron llevar y nos regalaron una escena de lo más hot. El sonido de la tentación irrumpía de nuevo en la villa y la manzana se volvió más roja que nunca.

El miércoles fue la quinta noche de ‘La isla de las tentaciones 9’ y el programa emitió las primeras hogueras de chicas y chicos y la llegada de una nueva pareja. La hoguera nos dejó con momentos como el de Claudia –protagonista de la primera infidelidad de la edición–, enfrentándose a sus propias imágenes, o el de la crisis de Almudena, que protagonizó el giro de la noche.

Pero la noche aún guardaba una sorpresa como la llegada de Álvaro Rubio, tentador VIP y exconcursante, dispuesto a agitar las villas. Su aparición fue celebrada con una nueva señal: el inconfundible sonido inconfundible de la manzana Envy.

Fue una noche de emociones y, en general, una semana intensa. Mucha presión, declaraciones muy duras, numerosas imágenes, besos, lágrimas y, como no, alarmas. Cada vez que suena la manzana, alguien cruza la línea. Y aunque todos intentan resistirse, la verdad es que nadie puede ignorar el sabor irresistible de la tentación.