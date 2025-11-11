Patricia Fernández 11 NOV 2025 - 22:42h.

La participante de 'La isla de las tentaciones 9' asegura no arrepentirse de haber caído, pero no puede evitar las lágrimas tras este momento con Gerard

Claudia y Gerard han derrochado complicidad desde los primeros instantes que se vieron en 'La isla de las tentaciones 9' lo que generó un tenso momento de ella con Gilbert tras la ceremonia de collares y última vez hasta que llegue el final de esta prueba de amor en República Dominicana.

Poco a poco en 'Villa Playa', Gerard y Claudia se han ido acercando más y más, tanto que ella terminaba llorando después de su momento más 'hot' con el tentador en el jacuzzi pensando lo que esto podía provocar en su pareja: "Si él no ha hecho nada se va a morir".

Pese a este momento de arrepentimiento de Claudia y que el propio Gerard le dijera que podían bajar un poco revoluciones si ella se sentía mal por tener tanto acercamiento con él, después de estar muy cerca en la siguiente fiesta y que no parase el tonteo entre ellos terminaban de nuevo en el jacuzzi.

No cesaba el acercamiento entre ellos, las caricias cada vez iban a más y llegaba el momento en el que no podían contener las ganas ¡caía en la tentación! al besarse con Gerard con el que protagonizaba un ardiente momento en el agua. Todo bajo la atenta mirada de sus compañeras que alucinaban con esto y hacía reaccionar a Almudena, que pensaba en lo que esto puede provocar en Gilbert: "Qué fuerte".

Después de un gran rato juntos en el jacuzzi, Gerard acompañaba a Claudia a su habitación y este se marchaba a dormir, momento en el que ella se confesaba con Sandra: "En vez de estar preocupada porque la he cagado y quiero estar con él, mi pensamiento es pensar que me da pena haberle hecho daño, pero no me arrepiento. Ojalá haya hecho algo, prefiero tragarme eso y pasarlo mal yo también a que él no haga nada y esté muy mal".

Las lágrimas de Claudia tras caer en la tentación

A la mañana siguiente, Claudia no podía evitar las lágrimas asegurando que "se sentía mal" por lo que pueda hacer pasar a Gilbert cuando vea estas imágenes: "No sé cómo me siento, cuando estaba con Gerard estaba cómoda, pero ¿a qué precio tenemos ser egoístas las personas para hacer lo que sentimos si vas a hacer daño a la otra persona?"

Claudia pasaba un gran bajón en 'Villa Playa' y terminaba desahogándose con Gerard: "Si me he sentido así contigo algo de mi relación no está bien, pienso que lo correcto es pensar que quiero que me perdone, pero no lo siento para nada".