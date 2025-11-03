Pedro Jiménez 03 NOV 2025 - 23:17h.

Las parejas marcan sus límites antes de conocer a los solteros: "Conmigo tienes para rato"

Juanpi revela que su novia Sandra vio un vídeo de él... ¡manteniendo relaciones sexuales con su ex!: "Es muy celosa"

'La isla de las tentaciones' ha arrancado este lunes en Telecinco en un flamante estreno que nos va a dejar a todos pegados a la pantalla de principio a fin con momentazos de todo tipo. Y con ello, una nueva luz de la tentación mira de reojo a cada villa, esta vez con novedades y características que jamás, en ninguna de las ediciones pasadas, habían estado. Una luz de la tentación que ha tardado muy poco en encenderse.

Sandra Barneda se ha dirigido a las chicas desde su villa para comentarle cómo es la nueva luz de la tentación, no sin antes ponerse en su lugar, asegurando que es inevitable que "el miedo y la desconfianza les acompañe a lo largo de la experiencia": "Para intentar sobrellevarlo vais a contar con una gran aliada. Os presento la luz de la tentación".

Automáticamente la luz de la tentación se ha iluminado, con su sonido característico ya marca de la casa de 'La isla de las tentaciones'. Un sonido que, quizás, provoque más de una reacción para la historia de esta edición y que será recordada para siempre.

Pues bien, esta vez, será una única luz la que se activará cuando en la otra villa sobrepasen cada uno de los límites que han marcado las parejas, con un único inconveniente: no van a saber quién activa esa luz de la tentación... "o al menos, no siempre", como ha indicado Sandra Barneda, provocando la sorpresa total en las chicas.

Y es que hasta entonces en ningún momento se ha sabido quién activa esa luz en ninguna edición de 'La isla de las tentaciones', pero por primera vez, esta vez sabrán a quién pertenece la primera luz de la tentación. Las reacciones entre las chicas no se han hecho esperar: "¡Dios!" o "no sé si eso es bueno o malo", han sido algunas de las frases que nos han dejado, totalmente sorprendidas e impactadas. "Es horrible" o "ojos que no ven, corazón que no siente", son otras reacciones que se han escuchado posteriormente. Y es que sin duda, esto tiene su parte buena y mala, como bien comprobaremos a lo largo de los programas que Telecinco emitirá cada lunes.

Además, para que se active la luz de la tentación, las chicas han puesto los límites que no quieren que sus parejas traspasen, algo que también han hecho los chicos desde la otra villa.

Las chicas de ‘La isla de las tentaciones 9’ marcan sus límites

En primer lugar, ha sido Helena la que ha señalado que sus límites están en que Rodri tenga "una conexión" con alguna tentadora, traducido en "una miradita cómplice" y "mucho tiempo hablando con ella", además de algunos juegos que no le hacen ninguna gracia.

Almudena ha puesto unos límites muy parecidos a los de su compañera, añadiendo que se de un beso con alguna tentadora o se meta en la cama. Cuando le ha tocado el turno a Nieves, esta ha bromeado: "Conmigo tienes para largo", ha dicho, para nombrar uno a uno los límites que no le gustaría que Lorenzo sobrepasara. "A mí me molesta el hielo. El tema del jacuzzi, tampoco, así como masajes y guarreo alguno", ha subrayado.

Sandra ha reconocido que es muy celosa, por lo que solo quiere que suene la luz de la tentación cuando su pareja Juanpi hable mal de ella, cuando se de un beso con alguien o cuando se acueste con alguien. Claudia ha marcado sus límites en "cama, beso y una conexión de verdad. Y todo el tema de guarreo máximo. Para mí es importante la intensidad".

Los chicos marcan sus límites en 'Villa Montaña'

Por otro lado, los chicos también han marcado sus propios límites, con algunas cosas que se han repetido y otras muy diferentes entre sí. ¡No te pierdas qué limites han marcado los chicos! Dale play al vídeo y descúbrelo.