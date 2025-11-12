Patricia Fernández 12 NOV 2025 - 22:36h.

Almudena se sincera después de escuchar el agobio que tiene Darío por su dependencia en la relación

Claudia explota al descubrir en la hoguera de 'La isla de las tentaciones 9' que Gilbert escribió fuera a su expareja: “¿Es que aun siente algo?”

Compartir







Almudena llegaba con muchos nervios e incertidumbre, como el resto de sus compañeras, a su primera hoguera ante lo que se podía encontrar y las imágenes que iba a ver de Darío respecto a lo que está pasando en 'Villa Montaña': "Lo peor que podría ver es mucho guarreo, algo que él sepa que me puede hacer daño".

La participante de 'La isla de las tentaciones' aseguraba que quería ver las imágenes con sus compañeras, las que le daban mucho apoyo cuando se ponía frente a la 'tablet': "Tranquila". Imágenes que, de primeras, la tranquilizaban: "Sinceramente, me duele, no te digo que no, siento que se está pasando un poco, pero ahora mismo sin más. Confío en él, pongo la mano en el fuego". Lo que hacía reflexionar a Sandra Barneda: "Te veo tranquila, es la primera vez que te veo tan segura".

Almudena se rompe en su primera hoguera

Pero Almudena tenía más imágenes de Darío que ver, las que no le gustaban tanto: "Se está pasando, qué heavy. A mí no me nace hacer nada". La que no entendía ver esto en la primera hoguera, a la que no le gustaba nada tampoco la actitud de Cristina: "¿Tú qué sabes de mi relación? Es que flipo".

"No sé si voy a poder aguantar esto, ¿qué hago yo aquí?", le decía, visiblemente afectada, Almudena a Sandra Barneda, la que le iba preguntando por cómo se sentía y esta se confesaba con ella: "Siento que está jugando mucho, ¿cómo le puede nacer hacer eso si está tan enamorado de mí? Sandra, me encuentro muy mal, él sabe que a mí estas cosas no me gustan". Repitiendo en varias ocasiones que "no sabe" si será capaz de aguantar esta prueba de amor.

Y esto no se iba a quedar aquí, cuando la presentadora le preguntaba por el agobio del que Darío hablaba la dependencia de Almudena en esta relación y si esto es un problema para él, Almudena se rompía: "Yo todo lo quiero hacer con él, me lo ha dicho. Me quiero ir, todo eso yo no lo aguanto, que lo diga desde fuera suena diferente, como más grave, no sabía que le agobiaba tanto, me está rompiendo el alma. No quiero perderle, Sandra porque sé que lo puedo solucionar y él lo sabe, voy a dar todo lo que esté en mi mano para quitarme esa dependencia".

"¿Estás preparada para una vida sin Darío?", le cuestionaba Sandra Barneda y Almudena contestaba desde la sinceridad: "Con todo el dolor de mi corazón, no".