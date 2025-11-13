Gran Hermano 13 NOV 2025 - 22:32h.

Raúl nombra quién debería ser la expulsada en 'Gran Hermano: La vida en directo'

Aroa, Lorena, Patricia o Raúl son los nominados que se enfrentarán a la primera expulsión definitiva. Uno de ellos pone fin a su paso por la casa más revolucionada de toda la televisión: 'Gran Hermano 20'. En 'La vida en directo', cada nominado ha hecho una valoración de su concurso y han comentado quién de ellos deberia ser el eliminado del reality. Cuando ha llegado el turno de Raúl, el concursante no ha dejado títere con cabeza al hablar del resto de concursantes.

En primer lugar, el nominado detalla por qué tendría que salvarse de la expulsión, a lo que responde que "no soy un mueble, doy contenido y creo que hay gente que pone la tele para verme. Tengo dos frentes abiertos, uno con Patri y otro con Diego, que lo tengo que finiquitarlo como sea. La he tenido de buenas formas ahora con él , pero se lo he puesto blanco y en botella, leche".

Raúl elige quién debería ser la eliminada: "Creo que se tiene que ir Patricia, hace tonterías y no la aguanto"

Por otro lado, el concursante da los motivos por los que debería quedarse: "Quiero quedarme porque quiero ser el que se cargue a Diego así de claro, esto es para darle emoción y morbo. Quiero ser quien le lleve a la palestra y mandarle a su casa, fin. Creo que la gente está viendo lo que es, un bien queda y un falso que te cagas. Lo que yo vea a lo mejor no es lo que ve la gente. Me encantaría que mis compañeros me nominaran y tener el cara a cara con él, eso me pone demasiado. Por eso quiero quedarme, para cargármelo yo".

Sobre quién le gustaría que saliese expulsada, Raúl tiene claro que "Patricia. Lo que ha hecho hoy con la tarrina de chocolate...yo le he dicho '¿Pero tú ves normal que con 34 años que tienes hacer lo que has hecho?' Cuando ha acabado de hablar se lo he vuelto a explicar para ver si enciende las neuronas que me parece que no lo estaba pillando, pero nada. Creo que hace tonterías, no la aguanto y cuando habla sube el pan. No la aguanto, espero que se vaya".