Aroa se rompe al hablar de la situación actual de su madre: "No me puede ver, duerme en la calle''

Aroa se desahoga con sus compañeras de 'Gran Hermano 20'

Los días pasan en la casa de 'Gran Hermano 20' y las emociones están cada vez más a flor de piel. Los concursantes empiezan a acordarse de sus familiares y a echar de menos su vida fuera. Aroa no puede dejar de pensar en ello, ya se derrumbó al acordarse de su hijo y ahora le ha vuelto a pasar con su madre.

Aroa se encuentra maquillándose junto a Belén y de pronto comienza a llorar después de que su compañera le asegure que su madre la estará viendo: ''No tiene teléfono ni nada'', le dice Aroa y Belén pregunta al respecto: ''¿Qué? ¿No lo puede poner ni nada?'', y Aroa se sincera: ''Nena, mi madre duerme en la calle, no está viendo esto''.

Tras su confesión, Belén se acerca para apoyarla: ''Bueno, nunca se sabe, esto te puede cambiar la relación con ella o que se dé cuenta de lo que se está perdiendo'', y Aroa se derrumba: ''No se va a dar cuenta, pero sé que si fuera la que era, estaría orgullosa de mi''.

''Seguro que lo está'', la anima Belén, pero Aroa rompe a llorar: ''Yo estoy aquí tapada con la manta y ella estará ahí con el frío que hace ahora''. Sus compañeras la escuchan atentamente y le piden que intente no pensar en lo que tiene fuera para que no se derrumbe y no le afecte.

