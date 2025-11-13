Gran Hermano 13 NOV 2025 - 21:55h.

Aroa valora su paso por el concurso en 'La vida en directo' antes de enfrentarse a la expulsión definitiva de la noche

Aroa se rompe al hablar de la situación actual de su madre: "No me puede ver, duerme en la calle''

En la pasada gala Aroa, Lorena Patricia y Raúl quedaron como los nominados para enfrentarse a la primera expulsión definitiva. Uno de ellos pondrá fin a su experiencia como concursante de 'Gran Hermano 20'. La hermana de Aroa se encuentra en plató para dar el máximo apoyo a la concursante y conseguir que no sea ella la eliminada de la noche, además ha sorprendido a Nagore Robles con una gran declaración en 'La vida en directo' sobre si la concursante podría llegar a enamorarse en la casa.

Previamente a conocer la opinión de su hermana, la presentadora conecta con la casa para que el super pregunte a la nominada por qué debería quedarse en la casa: "Yo no necesito apagar a nadie para brillar yo, así que, voy a decir mis cualidades. Creo que soy una persona que dice las cosas a la cara incluso si me caen bien. Cuando me equivoco, que creo que eso nadie lo hace, pido perdón y lo reconozco. Es muy difícil hacerlo y yo lo hago. He llorado, he reído y sobre todo he vivido la experiencia al máximo para bien o para mal. Creo que he hecho gente de corazón y considero que soy una concursante muy completa".

Tras esto, el super le pregunta si hay algo que cambiaría de su concurso durante esta semana; a lo que Aroa responde que "en general no cambiaría nada. Si se ha dado así y me he equivocado pues, lo hecho, hecho está. Solo queda mejorar y no volverlo a repetir".

Sindy, hermana de Aroa: "Ella es directa e intensa, no se calla nada"

Por último, la concursante ha respondido a qué sería del reality sin estar ella: "Creo que sería más aburrido, lo dice el 90% de mis compañeros. Aporto brillo, luz...si que es verdad que soy un extremo porque cuando estoy bien aporto alegría, pero cuando estoy mal todo lo contrario. Creo que no paso desapercibida ni con la persona que peor me llevo". Después de que la nominada ofrezca estas declaraciones a tan solo horas de conocer quién es la expulsada o expulsado de la noche, Nagore Robles ha preguntado su opinión a Sindy, hermana de Aroa. "Ella es así, de directa e intensa, no se calla nada".

Por otra parte, la presentadora le plantea si la concursante sería capaz de mostrar alguna otra faceta si se queda y si podría llegar a enamorarse dentro de la casa, y su hermana lo tiene claro: "Sí, el gran corazón que tiene". Y sobre la segunda pregunta, su hermana responde que "creo que los que se pelean se desean". Y es que la concursante ha hablado en constantes veces sobre Jonay y ha filtreado con Iñigo tras verle sin camiseta ni pantalón: “¡Cómo cambia Íñigo con el traje de pájaro, madre mía!”, apuntaba ella. “Me estoy quedando en los ‘huesines’”, declaraba él. “¡Y el culito de pollo que tienes!”