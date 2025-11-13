Hoy es un día de incertidumbre en la casa principal hasta que se resuelva la expulsión entre Lorena, Raúl, Aroa o Patrica
Esta noche durante la gala se decidirá el futuro del Oasis y de sus cuatro habitantes: Noah, Sofía, Rocío y Cristian
El Oasis de ‘Gran Hermano 20’ provoca un fuerte enfrentamiento entre Noah y su pareja Sofía: “No me vuelvas a hablar así”
En construcción
Empezamos
Buenos días! Aquí Ada en blanco y negro. Todos dormidos de momento. A Joon no le falta su esparadrapo en la boca. No me pidáis razones, yo sólo sé que duerme así todas las noches.