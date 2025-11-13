Logo de telecincotelecinco
Logo de Gran HermanoGran Hermano
Minutados
Gran HermanoAl minuto

Gran Hermano, en directo: empieza el jueves en Tres Cantos

Joon dormido
DormidosMediaset Infinity
Compartir

En construcción

Empezamos

Buenos días! Aquí Ada en blanco y negro. Todos dormidos de momento. A Joon no le falta su esparadrapo en la boca. No me pidáis razones, yo sólo sé que duerme así todas las noches.

Joon dormido
Joon dormidoMediaset Infinity
Temas