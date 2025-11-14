Lara Guerra 14 NOV 2025 - 02:34h.

Aroa ha sido la elegida por la audiencia para abandonar la casa de 'Gran Hermano 20' sin embargo, Jorge Javier sorprendía a la concursante con un nuevo destino; el Oasis. Esta noticia se la ha dado en el propio plató del reality, pero antes, Aroa ha podido ver unas imágenes muy especiales en las que ella recordaba a sus familias; un momento de emoción en el que el propio Jorge Javier le ha dedicado unas bonitas palabras.

"Estos días has compartido tus sentimientos sobre las personas que más quieres en tu vida y queremos verlo contigo, Aroa; detalla el presentador. Y es que los días pasan y las emociones están a flor de piel. Aroa sale en las imágenes maquillándose junto a Belén cuando de pronto sufre un gran bajón que la deja entre lágrimas al recordar que su madre no ve el programa porque "duerme en la calle". Asimismo, la concursante asegura que " si ella fuera la que era antes, estaría super orgullosa de mi".

Aroa se enfrenta a sus imágenes más sensibles: "A veces saco mi carácter porque creo que así no me hacen daño"

Por otro lado, Aroa se ha acordado también del resto de su familia: "Me acuerdo tanto de mi abuela...os quiero, os amo con todo mi corazón. No hay día en la tierra que no me acuerde de ti. A mi abuelo, mi padre...ay mi padre; sé que muchas veces me he pasado porque quería que cambiaras y tú tienes un corazón de oro".

Después de enfrentarse a estas duras imágenes, la concursante se limpia las lágrimas de los ojos y confiesa que "ya estoy bien". Jorge Javier por su parte no duda en expresarle lo que siente: "Que duro, Aroa". Ante esto, ella responde que "por eso muchas veces saco mi carácter porque en la vida no me ha tocado otra cosa que aprender de eso. En varias ocasiones la cago porque creo que de esa forma me pongo una armadura y no me van a hacer daño".

Jorge Javier tras ver como se derrumba le da un consejo: "No puedes ir con una armadura por la vida porque sino es un puto coñazo la vida. Es mejor ir sin ella porque así puedes recibir abrazos".