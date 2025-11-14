Lara Guerra 14 NOV 2025 - 01:29h.

La pasada gala dejaba a Aroa, Lorena, Patricia y Raúl bajo la primera gran nominación de la nueva edición de 'Gran Hermano 20'. Sin embargo, la de Pueblo Nuevo del Bullaque y el primer soriano de la historia del reality se salvaban gracias a la audiencia dejando el duelo entre Aroa y Patricia...lo que no esperaban es que la 'expulsada' tendría una gran sorpresa en plató.

Después de llegar a plató tras su presunta expulsión, la concursante se despedía de sus mayores apoyos conectando con la casa. En este momento Jorge Javier le mostraba imágenes en directo del Oasis, el lugar donde se encuentra Cristian, Noah, Rocío y Sofía: "Este sitio se encuentra muy próximo a la casa. Aparentemente es un lugar tranquilo, pero es un espejismo altamente peligroso. En seguida vas a descubrir el motivo porque...te vas al Oasis ahora mismo".

Aroa, muy feliz y emocionada confiesa: "Me vais a matar", a lo que el presentador explica su nueva misión: "Te voy a dar una caja que no la puedes abrir bajo ningún concepto hasta que yo te diga". Tras abandonar el plató para dirigirse hasta su nueva ubicación Jorge Javier anuncia el destino del Oasis: "Ni ella ni los del Oasis saben que sólo tres de ellos entrarán en la casa y los otros dos se convertirán en los primeros expulsados de 'Gran Hermano 20'.

Aroa descubre que es la 'expulsada' de la noche: "Tengo un pronto fuerte, pero un corazón gigante"

Jorge Javier daba paso a la expulsión de la noche: "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa...¡Aroa!". Tras esto, la concursante le confiesa que se alegra mucho por ella y que "aprovecha la oportunidad"

Por otro lado, después de que Patricia vuelva a la casa, Aroa solicitaba a Jorge poder decir unas palabras: "Quiero pedir perdón a la gente que me pidió la oportunidad porque es muy difícil, el casting es super grande y agradecérselo de verdad. Lo siento y gracias a la gente por confiar en mi y ya esta". Tras esto, el presentador preguntaba si sentía que había decepcionado a alguien, a lo que Aroa responde que "hombre claro, con ese porcentaje...pero espero no haberlo hecho a la gente que me quiere. Soy una persona y cometo errores, me da mucha pena, pero agradecida con la oportunidad siempre".

Por último, la concursante muy emocionaba aseguraba al recordar a sus compañeros que "no quiero llorar pero ellos han sido mi regalo, por la gente que me quiere allí. Yo he ido a machete, he sido muy clara con mis opiniones y creo que eso a la gente no le ha gustado. He venido a ser yo, y si no ha gustado pues nada. Estoy muy triste porque si me paro a analizar tengo un pronto fuerte, pero un corazón gigante. Más que discutir he hecho feliz a la gente".