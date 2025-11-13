Patricia Fernández 13 NOV 2025 - 23:38h.

Aroa y Jonay vuelven a enfrentarse en directo durante la gala de 'Gran Hermano 20'

La tensión no ha faltado en los primeros días de convivencia en la casa de 'Gran Hermano 20' y unos de los protagonistas de estas broncas han sido Aroa y Jonay, los que no han tenido un buen 'feeling' desde el primer momento, lo que también se trasladaba al directo durante la gala.

Mientras Jorge Javier Vázquez repasaba con los concursantes todo lo que ha pasado en la casa en los últimos días y los enfrentamientos que han surgido, de nuevo saltaba la tensión entre Aroa y Jonay en directo. "La convivencia es fatal con ella, hace gracia de vez en cuando, pero a mí no me va", decía él esto y el presentador aprovechaba para preguntarles algo: "¿Creéis que podéis acabar disfrutando de un atardecer y un café a solas en algún momento de vuestras vidas?"

"No lo creo", tenía claro Jonay, lo que hacía que Aroa le llamase "hipócrita": "Quedas retratado, ya la gente lo verá en los vídeos". Y el canario se enfadaba porque ella no le dejaba hablar: "Madura un poco y después seguimos, se piensa que hay que pelear".

Jorge Javier Vázquez pregunta a Aroa ante su tensión con Jonay

Momento en el que Jorge Javier le lanzaba una pregunta muy directa a Aroa: "¿Crees que le gustas a Jonay?" "Creo que sí, por respeto a su novia no, pero está un poco obsesionado", decía ella y el concursante reaccionaba a esto: "Si no tuviera novia y fueras el último ser de este planeta no me fijaría ni para comerte. Es increíble, no sé en que planeta vive, la que dice que era su prototipo eres tú, tú no eres mi prototipo en la vida".

"Eres guapo y ya, me aburriría contigo", respondía ella y la tensión seguía palpándose entre ellos, lo que hacía reflexionar al presentador: "Parece ser que no vais a estar juntos el resto de vuestras vidas, ¿no?"