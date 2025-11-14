Doble expulsión definitiva en 'Gran Hermano. El Debate': el domingo a partir de las 23:00 horas, en Telecinco con Ion Aramendi
Ante el cierre del oasis, tres de sus habitantes entrarán en la casa y dos serán expulsados definitivamente
La última gran decisión de ‘El Oasis’ da un giro total a la lista definitiva de las primeras nominaciones de ‘Gran Hermano 20’: “Me va a dar algo”
Los concursantes de 'Gran Hermano 20' llevan ya más de una semana de convivencia. Y lo cierto es que una semana da para mucho. Tras las primeras galas, ya han aparecido las primeras rencillas entre ellos, así como los primeros acercamientos.
Este domingo, 16 de noviembre, a partir de las 23:00 horas, la cadena emitirá en directo la segunda gala de 'Gran Hermano. El Debate', con Ion Aramendi al frente, en la que, ante el cierre del oasis, se abrirá una votación exprés en la que la audiencia tendrá la última palabra.
- Aroa descubre en 'Gran Hermano 20' que no está expulsada y Jorge Javier le revela su nuevo destino: "¡Me vais a matar!"
- El divertido y lacrimógeno reencuentro de Desirée y Rocío en el Oasis de 'Gran Hermano 20': "Me veía moribunda sin ti"
- El consejo de Jorge Javier a Aroa en 'Gran Hermano 20' tras enfrentarse a sus imágenes más duras: "No puedes ir con una armadura por la vida"
Tres de sus habitantes entrarán en la casa y dos serán expulsados definitivamente. Además, el programa anunciará en la casa la lista real de nominados, acogerá la resolución de la prueba semanal y abordará la última hora de la convivencia.
Todo esto y mucho más, el domingo a partir de las 23:00 horas, en Telecinco.