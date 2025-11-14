Gran Hermano 14 NOV 2025 - 14:49h.

Ante el cierre del oasis, tres de sus habitantes entrarán en la casa y dos serán expulsados definitivamente

La última gran decisión de ‘El Oasis’ da un giro total a la lista definitiva de las primeras nominaciones de ‘Gran Hermano 20’: “Me va a dar algo”

Los concursantes de 'Gran Hermano 20' llevan ya más de una semana de convivencia. Y lo cierto es que una semana da para mucho. Tras las primeras galas, ya han aparecido las primeras rencillas entre ellos, así como los primeros acercamientos.

Este domingo, 16 de noviembre, a partir de las 23:00 horas, la cadena emitirá en directo la segunda gala de 'Gran Hermano. El Debate', con Ion Aramendi al frente, en la que, ante el cierre del oasis, se abrirá una votación exprés en la que la audiencia tendrá la última palabra.

Tres de sus habitantes entrarán en la casa y dos serán expulsados definitivamente. Además, el programa anunciará en la casa la lista real de nominados, acogerá la resolución de la prueba semanal y abordará la última hora de la convivencia.

Todo esto y mucho más, el domingo a partir de las 23:00 horas, en Telecinco.