La desesperación de Juanpi al ver las imágenes de Sandra en 'La isla de las tentaciones 9': "No estaba preparado para ver estas cosas"

La relación de Juanpi y Sandra llegó muy tocada a ‘La isla de las tentaciones 9’ y empeoró aún más cuando ella descubrió que su novio le había sido infiel antes de entrar al programa. Las cosas entre ellos no están muy bien y, para colmo, parece que cada uno de ellos está avanzando en sus respectivas villas.

Por un lado, hace unos días que el de Cádiz decidió frenar su tonteo con Érika para abrirle su corazón a otra tentadora. Aunque se sentía muy atraído por la soltera VIP, no dudaba en expresar que tenía más posibilidades de llegar a algo más con la otra: "Al final, estoy conociendo a las dos, pero creo que Mara me puede llegar a tentar un poco más".

Mientras, parece que en Villa Playa las cosas no están más calmadas y Sandra parece haberse olvidado ya de su novio. La mujer a la que comparan con Lucía Sánchez se lo está pasando muy, pero que muy bien en República Dominicana y cada vez está más cerca de Andrea.

Juanpi, al ver a Sandra junto a Andrea: “Qué asco, quillo”

En el avance del primer minuto del próximo programa de ‘La isla de las tentaciones’, los chicos se enfrentan a una hoguera de auténtico infarto en la que Juanpi tendrá que hacer frente a las imágenes más comprometidas de su novia.

Unas imágenes en las que a ella se le ve muy cómoda en compañía de Andrea, el italiano y dejándose querer, abrazar y besar por el cuello como si se fuera acabar el mundo. Unas imágenes que han calado hondo en el que todavía es su pareja.

Frente a la Tablet, Juanpi no podía controlar sus expresivas caras y no dudaba en decir en voz alta lo que le estaba produciendo ver eso: “Me está dando asco ver esto. Eso no es un juego”, apuntaba, visiblemente afectado.

Era entonces cuando Sandra Barneda le preguntaba si creía que su novia se estaba poniendo a prueba: “Yo creo que más que ponerse a prueba, le está gustando más de la cuenta”, declaraba el participante de ‘La isla delas tentaciones 9’.