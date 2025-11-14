Lucía Sánchez y Sandra, de 'La isla de las tentaciones 9', coinciden por primera vez en un plató

Sandra Barneda ha sido la voz de lo que muchos piensan y, en ‘El debate de las tentaciones’, ha hablado sobre lo mucho que se habla en redes sociales de las similitudes que existen entre Lucía Sánchez y Sandra, la actual protagonista de ‘La isla de las tentaciones’ y novia de Juanpi.

Todo ha empezado cuando la exnovia de Manuel González ha querido dedicar unas palabras a la gaditana que ahora brilla en el paraíso más famoso de la televisión. Muy empática con ella, le ha mandado un importante mensaje.

“Tú tienes inseguridades que él te crea. Él te dice que estás loca, que estás todo el día discutiendo y cuando alguien salta, la que salta eres tú. Él dice que es la loca de su novia, pero el que te crea las inseguridades y el que te pone los cuernos es él” decía.

Después de escuchar ese mensaje, Sandra Barneda le hacía una apreciación a Lucía Sánchez, diciéndole que las redes sociales hablaban de que entre ella y la novia de Juanpi había muchas “similitudes”.

Una comparación que a ella le ha parecido bastante acertada: “A mí me representa, la verdad”, decía la que fue protagonista de la tercera edición de ‘La isla de las tentaciones’. “Estoy bien orgullosa”, respondía la actual participante.

Ambas han reconocido que existe cierto parecido entre ellas, pero la que fue ganadora de GH DÚO ha apuntado: “Yo era más tranquilita, que me lo ha dicho Terelu”, decía, entre risas. Una frase que la madre de Alejandra Rubio no ha tardado en puntualizar.

La colaboradora ha afirmado que sí que ha dicho que era más tranquilita que Sandra, pero que no se refería a intensidad, sino a la forma en la que cada una pasó sus duelos en Villa Playa: “Me refería a que fue más tranquilita en tentarse”.