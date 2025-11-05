Ana Carrillo 05 NOV 2025 - 20:13h.

Lucía Sánchez no se cree a Andrea, el tentador italiano que intenta conquistar a Sandra, novia de Juanpi

Lorenzo le lanza una pulla a Nieves por su pregunta a un tentador en 'La isla de las tentaciones 9'

Compartir







Lucía Sánchez les ha anunciado a sus seguidores que la van a ver en los debates de 'La isla de las tentaciones 9', que se estarán disponibles en Mediaset Infinity cada semana a partir del próximo 14 de noviembre. Hasta entonces, quería reservar sus opiniones, pero al escuchar a Andrea no se ha podido contener y les ha confesado a sus seguidores de Instagram que no se cree sus palabras.

Tras la presentación de solteros y solteras, Andrea, el tentador italiano, le dijo a Sandra, novia de Juanpi que le había "dolido" verla mal; una confesión que ha dejado completamente impactada a la ex de Manuel González e Isaac Torres, que no podía contener la risa por lo que considera una frase totalmente falsa, destinada únicamente a conquistar a la de Los Barrios: "¿Alguien se cree eso? ¡Vaya comeorejas!".

La ganadora de 'GH DÚO' también ha confesado que no comprende que Almudena, la novia de Darío, no haya recibido ningún collar por parte de los solteros porque la considera una chica muy guapa: "Que se vaya ya y salve su relación".