Seguimos con la casa dormida

Doble expulsión definitiva en 'Gran Hermano. El Debate': el domingo a partir de las 23:00 horas, en Telecinco con Ion Aramendi

La complicidad entre Íñigo y Edurne se intensifica al abandonar la pajarera, ¿habrá carpeta a la vista?

Ya tenemos a tres concursantes en la palestra, Belén, Diego y José Manuel, son los nominados de esta semana en la casa de Gran Hermano. Los habitantes del Oásis tampoco pueden relajarse, ya que sólo tres de ellos entrarán en la casa principal.

Si bien, la salida de Aroa ha traído cierta paz a la casa, las tensiones por la comida, (y eso que aún no escasea), pueden hacer estallar todo por los aires en cualquier momento. Pero no todo va a ser discutir, también asistimos a declaraciones de amistad tan bonitas como la que se hacían anoche Íñigo y Edurne, que tienen feeling, si, pero que no quieren estropear esa conexión tan bonita que ha surgido entre ellos. ¿Serán capaces de resistir? o ¿tenemos la primera carpeta de GH 20 a la vista?.

Descubre aquí todo lo que pasa en la casa de Gran Hermano.