Siguen de charla

Edurne está cansada, e Íñigo propone que se trasladen al sofá circular. Hablan de lo mucho que les ha cambiado la vida en los últimos meses, y la de gente nueva que han conocido. El vasco cree que de la casa, va a sacar a dos o tres personas que se quedarán en su vida, porque habrá gente a la que, incluso fuera, no se les va a olvidar que esto es un concurso.

Edurne habla de Raúl, cree que el solo se va a fastidiar su concurso por ir de "villano de la película", le recomienda a Íñigo que tenga cuidado y no defienda tanto al de soria. "Tú eres muy lista, aunque te haces la tonta", opina Íñigo. "No me gusta que me llames tonta, mi ex siempre me lo llamaba".

Íñigo saca el tema de salir de fiesta. A él el tema fiesta no le va, el es mas de casa o de ir a la montaña, y le parece que Edurne y el son muy distintos en ese aspecto. Aunque señala que a el no le importa que su pareja salga de fiesta. "¿A ti te gusta mi carácter gordi?, que soy muy basta y muy loca", le pregunta Edurne. "Hombre, basta eres, pero si te llevo a una comida familiar yo creo que te controlas", comenta el vasco entre risas.

En el Oasis ya tenemos a Rocío despierta.