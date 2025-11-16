Gran Hermano, en directo: Íñigo ha dormido mal por culpa de Edurne, "no parabas de pedirme que te abrazase"
Crece la tensión sexual entre Íñigo y Edurne, aunque ambos temen estropear su relaciòn de amistad
¡Guerra en el Oasis! Rocío acusa a Aroa de intentar hacer una carpeta con Cristian: "Sabes cómo va este programa"
Ayer fue un día gris y lluvioso, y en el Oasis más si cabe. La mañana empezó con una discusión entre Rocío y Aroa, en la que la primera acusaba a la malagueña de intentar una carpeta con Cristian para no ser expulsada. La lluvia arreció, y con ella las tensiones, ya que por la tarde, era Sofía la que estallaba contra su pareja, Noah, acusándola de ir en su contra para quedarse ella en el concurso.
En la casa principal, sin embargo, los ánimos estaban más templados. Los concursantes pasaron el día entretenidos con las pruebas de la ruleta, y no hubo desencuentros. Más bien lo contrario, ya que tenemos a Edurne y a Íñigo más unidos que nunca. Han hablado de la atracción mutua que sienten, si, pero ambos coinciden en que es mejor no dar el paso, y seguir como hasta ahora. Veremos...
Descubre aquí la última hora de Gran Hermano.
Siguen de charla
Edurne está cansada, e Íñigo propone que se trasladen al sofá circular. Hablan de lo mucho que les ha cambiado la vida en los últimos meses, y la de gente nueva que han conocido. El vasco cree que de la casa, va a sacar a dos o tres personas que se quedarán en su vida, porque habrá gente a la que, incluso fuera, no se les va a olvidar que esto es un concurso.
Edurne habla de Raúl, cree que el solo se va a fastidiar su concurso por ir de "villano de la película", le recomienda a Íñigo que tenga cuidado y no defienda tanto al de soria. "Tú eres muy lista, aunque te haces la tonta", opina Íñigo. "No me gusta que me llames tonta, mi ex siempre me lo llamaba".
Íñigo saca el tema de salir de fiesta. A él el tema fiesta no le va, el es mas de casa o de ir a la montaña, y le parece que Edurne y el son muy distintos en ese aspecto. Aunque señala que a el no le importa que su pareja salga de fiesta. "¿A ti te gusta mi carácter gordi?, que soy muy basta y muy loca", le pregunta Edurne. "Hombre, basta eres, pero si te llevo a una comida familiar yo creo que te controlas", comenta el vasco entre risas.
En el Oasis ya tenemos a Rocío despierta.
Charlas matutinas
Seguimos con Íñigo y Edurne en la cocina, ya que de momento son los únicos que se han levantado. Hablan de relaciones, Íñigo no entiende que las parejas se separen, para el mantener la familia es prioritario. Cuenta que le encantaría adoptar un niño, pero mas adelante. Edurne no entiende lo de no separarse, ya que es hija de padres separados, y para ella la separación de sus padres fue lo mejor. Lo de adoptar un niño, Edurne lo ve complicado, cree que puede ser que el niño adoptado sea conflictivo. Además, a ella le gusta mas ir al gimnasio que criar un niño, "si tengo que montarme un gimnasio en mi casa, me lo monto", contesta Íñigo. Para Edurne, tener un hijo termina con tu libertad, y el vasco opina que es muy extremista.
Tema visitas
El miécoles es el cumpleaños de Edurne, y el vasco le pregunta que qué le gustaría comer ese día, "estar aquí ya es mi mayor regalo", contesta ella. "No voy a ser hipócrita, y a pedir un vídeo de mi familia, sólo llevo dos semanas sin verles y podría estar así todo el concurso", dice Edurne. Íñigo elegiría que viniese su perra Brisa de visita, pero no quiere, porque cree que al despedirse la perra lo pasaría muy mal, "si la oigo llorar me voy con ella", afirma.
Íñigo se está preparando un desayuno en toda regla, aunque se queja de que solo puede comerse un cuarto de aguacate, cuando el suele comerse uno entero al día. Edurne, ajena a este drama, se acuesta sobre la encimera.
Nominaciones tempranas
Si se va Belén o Mamadou, se le quedan cojas las nominaciones a Íñigo, dice, porque no sabe a qué tercero nominaría. Edurne enumera sus intocables: Jonay, Almudena, Íñigo, y Joon. Íñigo se ilumina, ya sabe a quien nominaría, Desiré o Lorena, que siente que les falta algo. El vasco afirma que él no tiene intocables, y se acuerda de que no ha cambiado pilas. Las cambia, y siguen hablando sobre las nominaciones, Íñigo dice que si viene gente de la otra casa los nomina seguro. Edurne quiere nominar a Paula, pero no puede porque está en la pajarera. Los dos creen que no les extrañaría que se fuese Diego, el vasco cree que Diego no acaba de integrarse en la casa.
Íñigo saca el tema de la charla que tuvieron anoche. Al parecer Edurne estaba intensa, y le hizo pensar muchas cosas, pero claro, se desveló.
Parejita arriba
Pues de domingo nada, ya tenemos a Íñigo y a Edurne levantados, y haciendo café en la cocina. Hoy la parejita se lleva el premio a los mas madrugadores. Íñigo comenta que le encanta amanecer con la cocina limpia, Edurne le dice que la limpió ella porque es "muy limpia". Se quejan de lo mas que duermen, y el vasco afirma que se va a apartar, literalmente, de Edurne a la hora de dormir. Dice que la charla intensa que mantuvieron anoche, le desveló. Para colmo Belén ha "roncado como un toro" toda la noche, comenta Íñigo. "Ayer Belén era Tauro, llevaba un toro dentro", sigue el vasco.
Dormidos
Buenos días, ya estamos por aquí. De momento los tenemos a todos dormidos, que se note que es domingo.