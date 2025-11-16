Rocío es la primera habitante del Oasis en entrar a la casa como concursante de pleno derecho

Emilio Seco 16 NOV 2025 - 23:13h.

Madrid¡Arranca una noche de emociones fuertes!

El debate de esta noche promete sacudir la casa y sorprender a la audiencia. Tras una semana marcada por alianzas inesperadas, comentarios cruzados y momentos que han dejado a más de uno con la ceja levantada, llega el momento de poner todas las cartas sobre la mesa.

Los colaboradores llegan a plató con ganas de debatir, aclarar rumores y, quién sabe, quizá destapar alguna verdad que todavía no ha salido a la luz. Se esperan momentos tensos, opiniones divididas y, por supuesto, esas sorpresas que el programa guarda siempre para último momento y que pueden cambiar por completo el rumbo del concurso.

Prepárate porque esta noche… todo puede estallar.

Aquí comienza el minutado del debate, minuto a minuto, para que no se te escape nada.