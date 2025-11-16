Gran Hermano, en directo: El Debate.
Madrid¡Arranca una noche de emociones fuertes!
El debate de esta noche promete sacudir la casa y sorprender a la audiencia. Tras una semana marcada por alianzas inesperadas, comentarios cruzados y momentos que han dejado a más de uno con la ceja levantada, llega el momento de poner todas las cartas sobre la mesa.
Los colaboradores llegan a plató con ganas de debatir, aclarar rumores y, quién sabe, quizá destapar alguna verdad que todavía no ha salido a la luz. Se esperan momentos tensos, opiniones divididas y, por supuesto, esas sorpresas que el programa guarda siempre para último momento y que pueden cambiar por completo el rumbo del concurso.
Prepárate porque esta noche… todo puede estallar.
Aquí comienza el minutado del debate, minuto a minuto, para que no se te escape nada.
Rocío es la primera habitante del Oasis en entrar a la casa como concursante de pleno derecho
Rocío se ha convertido en la primera habitante del Oasis en cruzar las puertas de la casa, y lo ha hecho gracias al apoyo rotundo del público. Cuando escucha su nombre, se queda unos segundos en shock, con una mezcla de incredulidad y alegría desbordada. Entre risas nerviosas y los ojos brillantes, exclama que su amiga Desi “no se lo va a creer… ¡se va a morir cuando me vea!”.
La emoción la desborda tanto que apenas puede quedarse quieta. Mira hacia la puerta con impaciencia, como si pudiera abrirse por arte de magia, y lanza la pregunta entre risas y nervios:
“¿Puedo ir a verla ya? ¿Ya puedo entrar?”
Ion, disfrutando del momento, alarga un poco la tensión antes de darle finalmente la respuesta que ella esperaba. Con una sonrisa cómplice, le anuncia:
“Ahora sí, Rocío. Por fin puedes entrar a la casa.”
Grandes noticias: los concursantes descubren que la lista de nominados no es la que creían.
Ion Aramendi conecta con la casa para dar una noticia que hace que las mandíbulas se caigan al suelo, en especial las de Diego, Mamadou y Belén. "La lista de nominados no es la que conocéis." - dice el presentador.
Tras ver los vídeos sobre las discusiones que ha habido entre Cristian, Noah y Sofía, volvemos a conectar con Oasis.
Los habitantes del Oasis realizan un breve alegato aprovechando que quedan escasos minutos para que el contador llegue a cero. Cada uno expone las razones por las que creen que deben entrar.
Cuando el contador llega a 0, Ion anuncia: "El Oasis queda clausarado" e invita a los cinco a pasar a la sala de expulsión.
ARRANCA EL DEBATE
3, 2, 1... ¡Arranca El Debate!
Ion Aramendi conecta con el Oasis y les da un importante mensaje, se inicia la cuenta atrás para descubrir quién entrará a la casa esta noche y quién, desgraciadamente, abandonará definitivamente el concurso. Aroa, Cristian, Rocío, Noah y Sofía no pueden aguantar los nervios y rezan para que el tiempo pase rápido.