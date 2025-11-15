Antía Troncoso 15 NOV 2025 - 18:10h.

La concursante de 'GH 20' carga contra Aroa y la acusa de estar acerándose a Cristian por estrategia para volver a la casa

Rocío rompe a llorar porque cree que Cristian la ha dejado de lado: ''Tú eras mi hermano''

Con la llegada de Aroa al Oasis, tras descubrir en la pasada gala que su expulsión no era definitiva, el ambiente en el trozo de desierto de 'Gran Hermano 20' ha cambiado por completo. Rocío no termina de fiarse de la malagueña, sobre todo, después de notar el acercamiento que está teniendo con Cristian en sus primeros días conviviendo con ellos.

El conflicto entre las concursantes explotaba ayer, cuando la de Jerez de la Frontera reclamaba a Cristian su actitud distante con ella. Rocío piensa que, desde la llegada de Aroa, su amigo no pasa tanto tiempo con ella y así se lo hizo saber: "Tú a mí me has dado de lado y tú eras mi hermano'', sentenciaba entre lágrimas la concursante.

Este conflicto continuaba a lo largo del día de hoy. Y es que Aroa hablaba con sinceridad a sus nuevos compañeros y les explicaba cómo se estaba sintiendo estos primero días en el Oasis: "Ayer me sentí excluida, pero no por vosotros. Habéis creado una piña y me cuesta integrarme", ante estas palabras Rocío saltaba a la defensiva: "Nosotros siempre te hemos integrado". Pero la concursante no se quedaba solo aquí y explicaba claramente qué es lo que no le gusta de Aroa.

Rocío, concursante de 'Gran Hermano 20', no se fía de Aroa

Aroa está en el punto de mira de Rocío. La amiga de Desirée no se fía ni un pelo de la concursante por su cambio de actitud y asegura que le choca mucho que, mientras que en la casa se mostró súper guerrera y conflictiva, en el Oasis está dando una imagen de ella más tranquila. Además, cree que la malagueña tiene una clara estrategia para poder volver a la casa grande y librarse de la expulsión definitiva, y no se ha cortado nada en decírselo frente a Cristian, Noah y Sofía.

"Ella ve que aquí hay la posibilidad de que entre una pareja y dirá 'si yo me pego a Cristian ya es una pareja o la otra'", aseguraba la concursante. A esto reaccionaba Aroa, dejando claro que no tiene ningún tipo de interés en Cristian y que tampoco siente atracción por él. Sin embargo, Rocío no se creía las palabras de su compañera y la acusaba de estar intentando hacer una carpeta con el concursante:

"Sabes cómo va este programa. Sabes que si hay salseo, si hay tonteo, si el público dice 'uy aquí puede haber algo vamos a meter a los dos en la casa', puede meterte con él', decía Rocío. Ante esta acusación, Aroa respondía, dejando claro que no está siguiendo ninguna estrategia: "¿Tú te crees que a mi me interesa? Yo quiero volver a la casa por cómo soy".

