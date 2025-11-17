Las imágenes inéditas de la conversación íntima que tuvieron Mari y Gilbert en 'La isla de las tentaciones 9'

Gilbert da el paso y tiene su conversación más sincera con su expareja Mari en ‘La isla de las tentaciones 9’: “Te pido perdón”

Claudia también pudo ver imágenes inéditas de su novio en ‘El debate de las tentaciones’ y se quedó a cuadros al descubrir que Gilbert podría no haberle contado toda la verdad de su relación con Mari.

En el vídeo podía verse como la soltera aseguraba que el novio de Claudia quiso ponerse en contacto con ella cuando rompió con su exnovio, algo que él le había negado siempre a su novia y que la dejó muy descolocada en el primer debate de ‘La isla de las tentaciones 9’.

Además, en las imágenes, Mari explicaba que estuvieron �“dos años juntos” y que lo suyo fue una relación de novios: “Hacías comidas con mi madre”, explicaba ella. Algo que no cuadraba del todo con la explicación que él le había dado a Claudia, ya que le dijo que en el pasado solo quedaba con la soltera para tener relaciones íntimas.

Claudia reacciona a las imágenes inéditas

Al escuchar las declaraciones de su novio y de la tentadora, Claudia no tardaba en reaccionar con enfado: “A mí esto me molesta más que un jacuzzi. No me cuadran las versiones. Que supuestamente ha hablado con ella estando conmigo, cuando a mí me digo que solo tenían relaciones sexuales”, declaraba.

Otro punto que no le ha cuadrado nada a ella ha sido el descubrir que Mari y Gilbert habían compartido techo en más de una ocasión: “Según él, yo soy la única que ha entrado en su casa”, decía ella, al descubrir sus mentiras.