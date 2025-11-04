Patricia Fernández 04 NOV 2025 - 22:19h.

Si los participantes de 'La isla de las tentaciones 9' pensaban que lo habían visto todo estaban equivocados. Cuando parecía que ya habían conocido a los tentadores que estarán en 'Villa Playa' y 'Villa Montaña' para que pongan a prueba su amor sus respectivas parejas, llegaba Mari, una nueva soltera y ¡con una información que lo cambia todo y eso que la tensión ya no faltaba!

"Tengo que deciros que todavía no conocéis todo el poder de la tentación, os advierto que puede ser muy peligroso", les decía Sandra Barneda, que les pedía estar muy atentos.

Mari, nueva soltera de 'La isla de las tentaciones 9'

En este momento, una chica, aparentemente desconocida para todos, entraba para presentarse mientras se preguntaban "¿quién es?" Mientras las solteras se reían: "Le ha cambiado la cara de golpe". Pero las chicas no entendían nada, todas menos Claudia.

"Hola, soy Mari aunque alguna de vosotras ya me conocéis. Fui, soy y seré la mayor tentación de uno de vuestros novios", entonaba ella y Claudia reaccionaba dirigiéndose a Gilbert: "Te levantas y te piras o te fundo la vida". Y era aquí cuando la tentadora revelaba que conocía a Gilbert de fuera: "Fuimos novios". Algo que Claudia negaba: "¿Novios de qué?" Pero Mari aseguraba que esto era verdad: "Que sepas que hacía la comida con mi madre, ha comido con ella y durmiendo en mi casa. Me ha presentado a su madre y todo".

"Considero que relación formal nunca tuvimos, pero si es verdad que estuvimos un año y medio viéndonos", explicaba Gilbert ante esto y Mari concretaba que estuvieron dos años quedando.

Además, Mari desvelaba que la última vez que hablo con Gilbert fue el año pasado: "Me habló y me puso hola, le dije que quería, me puso qué tal y no contesté". "Eso fue hace tres años, fue una noche que la vi de fiesta y la hablé", apuntaba el participante de 'La isla de las tentaciones', pero Mari no estaba de acuerdo con esto: "Entonces, han sido dos porque lo que yo digo fue una tarde".

"Te vas a cagar", le decía Claudia a Gilbert tras este momento, la que terminaba entre lágrimas y visiblemente afectada: "No estoy bien, es por el hecho de que todo este tiempo he estado con alguien que pensaba que conocía y es todo mentira".