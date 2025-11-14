Marta Peñate, Arantxa Coca, Lucía Sánchez y Manuel González hablan alto y claro sobre si hay futuro entre Claudia y Gerard después de haberse besado en el jacuzzi

Giovanna González no actuaría por venganza en 'La isla de las tentaciones': " Soy más perra mala"

Compartir







La alarma de ‘La isla de las tentaciones’ ha sonado más fuerte que nunca. Claudia ha sido la primera en caer en la tentación con el tentador VIP Gerard que participó en la pasada edición junto a Alba, su exnovia. Las parejas de esta novena edición se han enfrentado a su primera hoguera donde hemos podido ver la explosiva reacción de Sandra a las imágenes de Juanpi con sus tentadoras y a una Almudena completamente destrozada al ver cómo Darío, su pareja de once años, se está dejando tentar y, según ella, “está traspasando los límites”. La longeva pareja ha acudido a la isla para que la andaluza deje de ser “tan dependiente” de su novio, y desde esta web hemos querido preguntar a Lidia Torrent y Jaime Astrain que tienen una consolidada relación desde hace 6 años si se atreverían a participar juntos.

¿Por qué le ha sido infiel Claudia a Gilbert?

Sandra, Helena, Almudena y Claudia se han enfrentado, muy nerviosas, a su primera hoguera con Sandra Barneda donde han descubierto cómo están sus novios en ‘Villa Montaña’ y si se están dejando llevar con sus tentadoras. Claudia no ha podido resistir ni un minuto más la atracción física y sexual que siente con Gerard y entre caricias y abrazos, llegó el beso de la infidelidad mientras estaban dentro del jacuzzi. ¿Por qué ha traspasado todos los límites? Los colaboradores del debate, Marta Peñate, Arantxa Coca, Manuel González y Lucía Sánchez, han dado su opinión al respecto siendo la canaria y el andaluz los más duros con sus testimonios: “Va de tonto, pero es listo. A mí los chicos así no me gustan, o eres un tío claro o yo no te compro”, apuntaba Peñate dando a entender que Gilbert también puede caer en la tentación.

“Claudia ya llevaba en la cabeza que la iba a liar, estaba más caliente que el empaste de un dragón”, dice Manuel González tirando de humor y explicando así que Claudia no quería serle fiel a su pareja.

¿Se arrepentirá Claudia de haber besado a Gerard?

En el avance del programa que veremos la semana que viene, Gilbert descubre la infidelidad y sale corriendo desesperado hacia ‘Villa Playa’ donde está Claudia que ve cómo está su novio tras sus imágenes, ¿se arrepentirá de haberlo hecho? Arantxa Coca, la psicóloga especialista en parejas, está analizando cada comportamiento de los concursantes: “Le va a doler el dolor que él sienta, se va a arrepentir en ese sentido”, señala la terapeuta. Marta Peñate, Lucía Sánchez y Manuel González también han querido dar su opinión al respecto, además de responder si ven un futuro entre la rubia y su tentador en el caso de que se fueran juntos en la hoguera final. Puedes ver sus respuestas dando play al vídeo.