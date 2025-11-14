Arantxa Coca, Marta Peñate, Manuel González y Lucía Sánchez explican cómo han vivido la relación de Álvaro Rubio y Mayeli desde fuera y lo que creen que van a vivir dentro de la isla

Debido al mal comportamiento de las parejas a su llegada a ‘La isla de las tentaciones’ e incumplir las normas impuestas por Sandra Barneda, la organización quiso darles una lección con una dura elección que los chicos tomaron en ‘Villa Montaña’, una de las parejas debía poner fin a su experiencia. Los elegidos fueron Lorenzo y Nieves que volvieron a verse las caras en la hoguera de las consecuencias, donde decidieron irse juntos. Tras su salida, una nueva pareja entra en el reality, se trata de Álvaro Rubio y Mayeli.

Para el de Ciudad Real es la segunda vez que participa en ‘La isla de las tentaciones’, pues ya lo hizo en la anterior edición con Alba, su expareja con la que mantuvo una relación de dos años y medio. Para Mayeli también será la segunda ocasión que viaje hasta República Dominicana, pero en condiciones muy diferentes. La influencer estuvo participando como tentadora donde intentó conquistar a Tadeo Corrales y ahora experimentará los retos de la isla desde el otro lado, como pareja y viviendo las hogueras junto a sus compañeras.

¿Cómo será la experiencia de Álvaro Rubio y Mayeli en el reality?

Antes de que veamos cómo entran Álvaro y Mayeli como pareja, podemos tener una idea de cómo ha sido su relación. La pareja ha participado en ‘Los vecinos de la casa de al lado’ donde pudimos ver que su relación no atravesaba su mejor momento debido a los diferentes altibajos y discusiones por celos que habían tenido. ¿Qué les ha llevado a querer participar en la isla? Los colaboradores del reality, Arantxa Coca, Marta Peñate, Manuel González y Lucía Sánchez, han querido vaticinar cómo será la experiencia de esta pareja en la isla y la mayoría de ellos apuntan a que no lo van a pasar nada bien: “A Mayeli la veo ansiosa, porque cuando alguien estuvo como tentador y luego entra como pareja, lo pasa muy mal… Yo creo que Mayeli va a ser sufridora”, explica Arantxa Coca en exclusiva para esta web y basándose en la experiencia de María Brunn con David Vaquero. “Espero poder ver aprendizajes que haya adquirido como pareja que ya fue en la edición anterior”, señala la psicóloga sobre lo que espera ver del influencer.

Por su parte, Lucía Sánchez que conoce muy de cerca a Álvaro – él entró en ‘Baila Conmigo’ para conquistarla – y la relación que mantiene con Mayeli cree que el manchego va a pasarlo muy mal dentro del concurso: “Va a aportar este año creo que pena porque está bastante consumido con esa relación ya lo vimos en Vecinos, yo cada vez que me lo he cruzado solo eran llantos y lamentaciones”, señala la colaboradora televisiva.

