Lucía Sánchez, Manuel González, Arantxa Coca y Marta Peñate analizan la relación de Gilbert y Claudia tras la infidelidad de la de Mallorca

Los colaboradores predicen los cuernos de 'La isla de las tentaciones': "Va a caer, lo sabemos todos"

La primera infidelidad de la novena edición de ‘La isla de las tentaciones’ ya tiene nombre y apellido, el de Claudia Chacón que ha caído en la tentación con Gerard Arias en el jacuzzi de ‘Villa Playa’. Los colaboradores del debate, Marta Peñate, Arantxa Coca, Manuel González y Lucía Sánchez han dado sus opiniones sobre los motivos que tiene la de Mallorca para haberse dejado llevar y si ven un futuro fuera entre ella y Gerard en el caso en el que decidieran irse juntos en la hoguera final. En la otra cara de la moneda está Gilbert que, tras enfrentarse a su primera hoguera junto a sus compañeros, ha descubierto la infidelidad de su pareja viendo las imágenes en la famosa tablet del reality.

¿Será capaz Gilbert de perdonar a Claudia tras lo sucedido?

En la presentación de la pareja, Gilbert aseguró que, si le daban a elegir entre su madre y su pareja, elegiría a Claudia, pero en estos momentos no tenemos claro si se arrepentirá de haber hecho esta elección – él mismo ha contado a sus compañeros que no se habla con su madre por su pareja – o seguirá apostando por el amor que siente hacia la mallorquina. En el avance del próximo programa hemos visto como un Gilbert desesperado huye con la tablet en la mano hacia ‘Villa Playa’ para reclamarle a su novia lo que ha visto, pero ¿será capaz de perdonarla? “Creo que puede actuar en consecuencia, un poco forzado por la situación. Y si Claudia le dice ‘perrito, menea el rabito’, Gilbert la perdona”, dice Lucía Sánchez que cree que el de Mallorca está completamente enamorado de su pareja y perdonaría todo con tal de estar con ella. Arantxa Coca, que está analizando desde su posición como experta el comportamiento de los concursantes, ha ido más allá explicando el motivo por el que cree que sí que querrá volver con ella y que puedes descubrir dándole play al vídeo.

¿Quién será el siguiente en caer en la tentación?

Con el paso de los días, las parejas se están sintiendo cada vez más cómodas con sus tentadores y la entrada de Álvaro y Mayeli como nueva pareja podría revolucionar las villas. Además, la visualización de las primeras imágenes en las diferentes hogueras puede generar varias reacciones que desaten las alarmas. Tras ver la infidelidad de Claudia, ¿quién será el siguiente? Los colaboradores de ‘Vamos a ver’ como Anita Williams, Adriana Dorronsoro, Giovanna González y Pepe del Real han hecho sus apuestas sobre quiénes tienen todas las papeletas de caer en la tentación. ¡Dale play al vídeo para enterarte!