¿Cómo reaccionará Mayeli al descubrir que Érika está en 'La isla de las tentaciones 9'?

Los colaboradores de 'Vamos a ver' coinciden en que la reacción de Mayeli será explosiva al descubrir la presencia de la ex tentación de su novio, ¡dale play!

Así será la experiencia de Álvaro Rubio y Mayeli en ‘La isla de las tentaciones’: “Está consumido por la relación”

La llegada de Álvaro Rubio y Mayeli a ‘La isla de las tentaciones 9’ promete convertirse en una de las tramas más explosivas de la edición. Su regreso al formato no es casual ni sencillo: ambos arrastran una historia marcada por altibajos, celos e infidelidades. Hay que recordar que ellos ya son expertos en la materia, ya que fueron dos de los grandes protagonistas de la octava edición del programa, donde acudieron por separado: una como tentadora y el otro, junto a su anterior pareja.

“Yo caí en la tentación otra vez con Érika cuando salí del programa”, confesó Álvaro en el vídeo previo mostrado en ‘El debate de las tentaciones’. Una frase que dejó a su novia visiblemente nerviosa, especialmente después de expresar con rotundidad: “Espero que ella no esté aquí.” Pero lo está. Y no solo como tentadora, sino como una de las VIP más comentadas del arranque de edición.

Ante esta situación, la gran pregunta es inevitable: ¿Cómo reaccionará Mayeli cuando descubra que Erika está en Villa Montaña? Los colaboradores de ‘Vamos a ver’, Cristina Tárrega, Pepe del Real y Adriana Dorronsoro, han analizado el momento y todos coinciden en que la reacción de la influencer será de todo menos indiferente, recordando además que Mayeli llega con una frase clara: “Después de esto, más cuernos no perdono.” Para ella, la entrada de Érika no solo la pondrá en alerta, sino que puede acelerar tensiones y miedos que la pareja ya arrastra desde fuera.

Aunque ambos aterrizan en República Dominicana asegurando querer reforzar su relación —“Vamos a reforzar lo nuestro, que para eso venimos”, dijo Álvaro—, lo cierto es que la convivencia comienza con una base emocional frágil. La propia Mayeli reconoció: “Ha habido infidelidades por mi parte y por la suya. Ha sido complicado porque yo soy una persona muy intensa.” Y mientras ella promete no perdonar más traiciones, Álvaro admite que su problema no es llegar dispuesto a ser infiel, sino caer sin querer cuando menos se lo espera.

Con Érika instalada en Villa Montaña como tentadora VIP y el pasado sin resolver entre ella y Álvaro, la tensión está servida. Ahora solo queda esperar a que Mayeli descubra la verdad. Y cuando llegue ese momento —y según los colaboradores— la explosión parece inevitable. Dale play.

