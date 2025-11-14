Mayeli y Álvaro Rubio regresan a 'La isla de las tentaciones' como pareja

La aparición estelar de Álvaro Rubio en su vuelta a 'La isla de las tentaciones 9': así han reaccionado las chicas al verle

Álvaro Rubio y Mayeli regresan a ‘La isla de las tentaciones 9’ y lo hacen dispuestos a poner a su relación a prueba. Hay que recordar que ellos ya son expertos en la materia, ya que fueron dos de los grandes protagonistas de la octava edición del programa, donde acudieron por separado: una como tentadora y el otro, junto a su anterior pareja.

En esta ocasión, ambos acuden muy juntos y con ganas de descubrir si están tan hechos el uno para el otro como piensan: “Vamos a reforzar lo nuestro, que para eso venimos”, eran las declaraciones del participante del programa en el vídeo que hemos podido ver en exclusiva en ‘El debate de las tentaciones’.

Unas palabras que recibían una respuesta clara por parte de su chica: “Yo confío en ti. Vamos a salir juntos de aquí pase lo que pase”. Muy nerviosos, los dos explicaban en su llegada al paraíso que llevan ocho meses juntos y que ha sido un periodo “de subidas y bajadas”: “Ha sido muy complicado, porque yo soy una persona muy intensa. Lo vivo todo demasiado fuerte”, decía Mayeli.

“Ha habido infidelidades por mi parte y por la suya”, añadía ella. “Yo caí en la tentación otra vez con Érika cuando salí del programa”, apuntaba él. “Espero que ella no este aquí”, puntualizaba la novia, sin saber que en Villa Montaña se encuentra la que fue la tentación de su novio actual en la octava edición.

Pese a que ambos llegan al programa con toda la intención de reforzar su relación, lo cierto es que siguen arrastrando algunos problemas del pasado. “Mi problema no es que llegue a la villa y sea infiel. El problema de ser infiel por naturaleza es que, cuando menos me lo espero, caigo”, decía él.

Una frase ante la que Mayeli respondía con rotundidad: “Pues yo más cuernos no perdono, así que, si es infiel, que se vaya a su casa. Después de esas palabras, ambos han tenido que despedirse y emprender caminos por separado hasta que se termine la experiencia de ‘La isla de las tentaciones 9’.