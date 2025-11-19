Gran Hermano 19 NOV 2025 - 17:44h.

Disfruta este jueves 20 de noviembre a las 22:45 horas de la nueva gala de 'Gran Hermano', presentada por Jorge Javier Vázquez

Gran Hermano, en directo: Íñigo está muy cariñoso con Edurne

Se celebra el duelo con porcentajes igualadísimos entre Diego, Belén y José Manuel por la tercera expulsión definitiva: uno de los tres nominados, el más votado por la audiencia en la app de Mediaset Infinity, dará por finalizado su paso por la casa de ‘GH 20’ en la tercera gala del reality que Jorge Javier Vázquez conducirá mañana jueves 20 de noviembre (21:45h) en Telecinco.

Nueva ronda de nominaciones, cierre de la pajarera y la última hora de la convivencia

Asimismo, durante la gala, los concursantes se enfrentarán a una nueva ronda de nominaciones, en las que los dilemas jugarán un papel definitivo. También se producirá el cierre de la pajarera con Patricia y Paula como últimas candidatas a lograr la última inmunidad siempre y cuando culminen su misión. Este movimiento podría trastocar las posibles estrategias de aquellos concursantes que cuenten con esta dinámica para tratar de garantizarse su continuidad una semana más en el reality.

Por último, el programa abordará las situaciones más destacadas de los últimos días de convivencia, con especial atención a la relación que une a Edurne e Íñigo, al triángulo entre Cristian, Rocío y Aroa y el creciente interés que está surgiendo entre Aquilino y Paula.