Desirée y Rocío se dirigen al futbolista a través de las cámaras de 'Gran Hermano 20'

Los concursantes de 'Gran Hermano 20' se encontraban hablando del tipo de pareja que suelen tener y de sus gustos cuando conocen a alguien, entonces Rocío ha revelado que Desirée en un vídeo confesó que le gustaban ''morenos, tatuados y mulatos'', pero entre risas explica que también son su prototipo, y el nombre de Bellingham, jugador del Real Madrid sale en la conversación.

''Pues, de hecho, es que yo puse a Bellingham'', cuenta Almudena sobre el vídeo de presentación en el que le preguntaron sobre su prototipo, pero Rocío está algo confundida: ''¿Quién es ese?'', y Almudena le explica que es el jugador del Real Madrid: ''Morenito, es el sueño de toda mujer'', y nada más escuchar eso, Desirée decide mandarle un mensaje a cámara al futbolista.

Desirée mira a cámara y comienza: ''Me llamo Desirée, tengo 31 años, soy soltera, soy empática, cariñosa, buena persona. Me han dicho que eres muy buena gente, que juegas al fútbol muy bien y que puedes ser mi prototipo. Si te interesa, podemos conocernos'', pero Rocío la interrumpe: ''Y si tiene un hermano, me lo presentas'', y Desirée vuelve a la carga: ''Si te gusta más mi amiga, pues con mi amiga, pero con las dos no, tiene que elegir.''

Las dos amigas empiezan a decir cómo les gustan los hombres: ''Los queremos con mucha energía masculina, que venga un león y lo coja por el cuello'', ''Que sean cariñosos y que sean graciosos, pero no con todo el mundo'', explican a cámara. ''Que sepa arreglar cosas, nosotras también le vamos a le vamos a aportar en plan mucho, cariño, amor, pasión y muchas peleas también para reavivar la llama del amor. Todo lo que pedimos nosotras lo damos el doble'', añaden.

