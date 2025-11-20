Gran Hermano 20 NOV 2025 - 12:09h.

Íñigo, empujado por los celos, ha tomado la decisión de alejarse de Edurne: no te pierdas todo lo ocurrido, esta noche, en 'Gran Hermano 20'

Auge y caída de Íñigo (y de Edurne, un poco)

La química entre Íñigo y Edurne en la casa de 'Gran Hermano 20' es más que evidente, de hecho ellos no han hecho nada por esconderlo y siempre han hablado abiertamente de sus sentimientos. Pero no es oro todo lo que reluce, su relación tiene muchos altibajos e Íñigo ha tomado una dura decisión al respecto que se podrá ver esta noche durante la gala de 'Gran Hermano 20'.

Empujado por los celos por la relación entre Edurne y Jonay, Íñigo ha tomado la iniciativa y ha mantenido una coversación con Edurne en la que ha decidido cortar por completo su relación con ella porque cree que ''no siente la misma complicidad de siempre'' y ella no se lo ha tomado anda bien.

Íñigo, a Edurne: ''No siento complicidad, se te ha ido hacia Jonay''

Íñigo comienza sincerándose con Edurne: "Me está superando la presión que hay sobre ti y sobre mí...Creo que tienes razón, al final tenemos estilos de vida completamente diferentes. Esto se ha creado por una microburbuja en la pajarera'', y Edurne escucha con la boca abierta.

''Ya no te siento como una apoyo, no te siento cerca", le confiesa, pero ella se enfada y le reprocha su actitud: ''Me alejo y ya está. Yo ya no sé qué quieres que te muestre más. Estamos juntos todas las noches, nos acariciamos, te he hecho el desayuno, el café...''.

Peor Íñigo le explica que no es por eso: "No son tus acciones. No siento esa cercanía de antes, no siento esa complicidad...se te ha ido hacia Jonay. Siendo honesto conmigo mismo no somos compatibles. No es necesario forzar absolutamente nada'', confiesa el concursante.

Tras sus palabras, Edurne nota los celos de Íñigo hacia Jonay: ''¿Y qué quieres, que te mienta? Te afecta lo de Jonay....Es que no me gusta Jonay'', pero Íñigo sigue: "Es que has dicho en un juego que como pareja congenias más con Jonay, con él es con el que te sientas al lado en las galas ¿Me estás tomando el pelo?''.

''Lo nuestro se está difuminando, no siento esa afinidad y ya no estoy tan cómodo con tus bromas", explica Íñigo, y Edurne se lo toma muy mal: "Estás siendo injusto. Yo ya te dije que en la calle no me habría enamorado de ti, pero ya está, ya no quiero hablar más, a mí me vas a seguir teniendo si quieres".

Todos los detalles del triángulo amoroso, esta noche en la gala de 'GH 20'

