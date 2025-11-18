La conversación más picante de Edurne e Íñigo en 'Gran Hermano 20': ''Me estoy poniendo cachonda''

Gran Hermano 18 NOV 2025 - 14:31h.

Edurne bromea con Íñigo, pero la conexión entre ambos hace subir la temperatura

Edurne habla de su transición en 'Gran Hermano 20' tras confesar sus sentimientos por Íñigo: "Yo antes era un chico"

Compartir







Los días pasan en la casa de 'Gran Hermano 20' y algunos de los concursantes están cada vez más cerca. Es lo que les está ocurriendo a Íñigo y Edurne que, pese a que él pensaba que se estaban distanciando un poco, parece que está ocurriendo todo lo contrario y es que la conexión entre ellos cada vez es más evidente.

Edurne e Íñigo han protagonizado un momentazo al tener una de las conversaciones más picantes de la edición. Tumbados en la cama, la temperatua ha empezado a subir después de la pregunta de ella a él: "¿En la cama eres un torito bravo?", "No sé, soy bravo y sensible'', responde él.

PUEDE INTERESARTE Diego quiere ser el villano de la edición

Y le confiesa a Edurne cómo es en la cama: ''Depende, cada vez me gusta más hacer el amor", y Edurne no se calla: "Me estoy poniendo cachonda, Íñigo". Entonces ella se acerca y, entre broma y broma, suelta en voz alta: "Íñigo, f******", pero no están solos en el cuarto.

A los dos les entra la risa porque Belén está atenta a la conversación: ''¿Me has escuchado o no?'', le pregunta Edurne, y ella admite que sí, entre risas: ''No me voy a asustar''.

'Gran Hermano 20', 24 horas en directo

Si quieres estar al día de todo lo que sucede en la nueva casa de Tres Cantos de 'Gran Hermano 20', ahora lo tienes súper fácil con los resúmenes diarios, además del minuto a minuto, y las dos señales 24 horas que encontrarás gratis en la plataforma de Mediaset Infinity: