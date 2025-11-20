Ana Carrillo 20 NOV 2025 - 23:11h.

José María, novio de Paula, ha reflexionado sobre sus sentimientos y ha enseñado la carta que ella le escribió antes de 'GH'

Aquilino confiesa en 'Gran Hermano 20' que puede estar empezando a sentir algo por Paula: "Eso me pone nervioso, no quiero que me guste"

Aquilino le ha confesado al Súper en el confesionario que tiene dudas acerca de sus sentimientos por Paula, aunque la de Crevillente ha comentado en muchas ocasiones que ama a su novio, José María, porque, entre otras razones, cree que el propósito de Dios es que forme una familia cristiana junto a él. El alicantino ha intentado convencer a su compañera de 'Gran Hermano 20' que los planes de Dios no se pueden conocer y pueden ser cambiantes, pero ella, que sospecha que podría haber despertado sentimientos en él, ha querido dejarle claro que solo lo ve como un amigo.

El amigo de Paula que ejerce como su defensor en plató ha subrayado que a la concursante no le gustará Aquilino porque está enamorada de su novio, José María, al que Jorge Javier Vázquez ha invitado a acudir a plató. Por el momento no ha estado en televisión, pero sí que ha compartido en Instagram un extenso texto en el que reflexiona sobre sus sentimientos por la concursante, acompañado por un vídeo en el que lee la carta que ella le escribió antes de entrar en la casa de Tres Cantos, en la que, entre otras cosas, le pide perdón.

José María empieza su vídeo confesándole a sus seguidores que estaba rezando porque le está "costando todo este tema bastante", pero que concibe su separación como "una prueba" que está convencido de que va a fortalecer a ambos en su noviazgo. Mientras rezaba, el alicantino se encontró una carta que su novia le escribió antes de entrar en 'Gran Hermano' y ha querido leérsela de manera íntegra a sus seguidores.

La carta de Paula a su novio

En la carta, Paula le confiesa que su objetivo es amarle "como lo haría Jesús" y le pide perdón por sus "fallos": "Perdóname por las veces en las que no he actuado bien, en las que no sé quererte como lo hace Dios. Me da pena y rabia porque sé que no te demuestro lo suficiente lo mucho que te quiero y te admiro, me da rabia enfadarme por tonterías y hacerte sentir mal con mi reacción, tengo que aprender a quererte mejor y a demostrártelo, pero quiero aprenderlo contigo, de la mano".

Tras su perdón, la enfermera le asegura que siente que Dios le puso en su camino para hacerla "más santa" y le da las gracias por haber "renunciado a su vida" para "construir" una junto a ella: "Y yo solo quiero estar a la altura porque fallo y fallo mucho, pero contigo quiero ser mejor". También le recuerda lo mucho que lo quiere y le admite que le gustó desde la primera vez que lo vio y su físico le recordó "al de San José".

A José María le encanta esta carta porque cree que refleja lo que tiene que tener una relación, que es la confianza para confesárselo todo y "el amor por Dios en el centro", incluso "por encima" del amor que se siente por la pareja: "Para nosotros es super importante poner a Dios y a la virgen en medio de esta relación. Solemos decir que nuestra relación no es una relación de dos, si no una relación de cuatro; nosotros dos, Dios y la Virgen. Queremos caminar de su mano en todo momento".