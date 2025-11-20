Patricia Fernández 20 NOV 2025 - 22:54h.

Aquilino entra al confesionario y le cuenta al 'Súper' lo que le está pasando con Paula

Paula y Aquilino han tenido una conexión desde el primer momento en 'Gran Hermano 20', ambos han estado muy unidos y con una amistad de lo más especial, pero desde que ella decidiera entrar a la pajarera, su compañero se ha dado cuenta de que la ha echado mucho de menos y esto le hace preguntarse, ¿puede que sienta algo más por ella?

Paula se preguntaba si es posible que su novio haya podido rayarse por su relación con Aquilino y Patricia le explicaba que cree que Aquilino está empezando a sentir por ella, algo que también comparte Edurne: "Creo que le gustas y no lo dice porque te respeta". Mientras, Aquilino le decía a sus compañeros que "le gusta su persona", pero que en ningún momento ha dicho que le guste: "Ella tiene novio y punto final, aunque me gusta como es ella".

Edurne y Patricia le dicen a Paula que creen que le gusta a Aquilino

Algo de lo que Paula quería hablar con él: "Yo no quiero cambiar contigo, eres para mí un apoyo importante". Y él le dejaba claro que se siente cómodo con ella y que sabe que lo que hay entre ellos es amistad.

Pero tras esto, Aquilino entraba al confesionario para desahogarse con el 'Súper': "Llevo días intentando evitar tener esta conversación con cualquier persona de la casa porque no quiero que se de bola al asunto". Pero confesaba algo: "Me estoy dando cuenta que la empiezo a echar demasiado de menos, eso me pone nervioso porque no quiero fijarme en nadie y menos que tiene pareja. No quiero que mi concurso se base en que yo estoy detrás de una persona, no quiero que me guste. No es la primera vez que me pasa".

El concursante aseguraba estar agobiado con este tema: "Voy a intentar ser lo más sincero con mis sentimientos, cuando tenga algo claro se lo diré a Paula. No quiero estar engañando a nadie, no quiero que se comporte conmigo con total libertad sin saber que yo puedo estar en un punto más avanzado".

Y este le contaba a Paula sus palabras en el confesionario: "Le dije que estoy un poco rayado, tengo claro que te echo de menos como amiga, pero lo que pueda pasar de aquí a unos meses no lo sé, pero como te me metas entre ceja y ceja prepárate, consigo todo lo que me propongo". Y Paula le recordaba haberle dejado claro que en lo sentimental su corazón es de su novio José María.