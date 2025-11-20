Aquilino cuenta una de las etapas más duras de su infancia: ''Llegaba a casa sin camiseta porque me la partían''

Gran Hermano 20 NOV 2025 - 16:54h.

Aquilino se ha abierto con el resto de compañeros de 'Gran Hermano 20'

Los días pasan en la casa de 'Gran Hermano 20' y sus habitantes cada día empiezan a conocerse un poco mejor. Aquilino ha querido abrirse con algunos de sus compañeros y les ha contado cómo fue su infancia, una infancia feliz pero marcada por algunos episodios que no fueron tan buenos.

''El punto de inflexión fue cuando entré al instituto, se me complicó mucho, en el colegio disfrutaba mucho. Yo era buen niño, me expresaba con libertad, no me escondía de nada'', comienza explicando y cuenta qué lo dificultó más: ''Era muy delgado, por ser tan afeminado la gente se metía más conmigo''.

Además explica que en el instituto no le fue muy bien: ''Empecé a suspender, me expulsaban, me volví contestón, me tenía que defender hasta de los profesores. Veía gente pasar por el pasillo y me cambiaba, si me decían algo yo ya respondía. Los dos primeros cursos era rara la vez que no había una pelea''.

''Conmigo no han tenido miramientos, mis padres no se enteraban de nada porque no he dicho nada. Me acuerdo de haber llegado a casa sin camiseta porque me la partían y todo en las peleas'', cuenta el concursante a sus compañeros.

'Gran Hermano 20', 24 horas en directo

