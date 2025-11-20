Una visita inesperada para Sandra, que desata un tsunami emocional, formará parte de esas imágenes, que serán comentadas por Terelu Campos, Gloria Camila...

Avance del siguiente programa de 'La isla de las tentaciones' | ¡Se lía en la hoguera de las chicas! Lágrimas, gritos y varias huidas: "¿Dónde está la casa?"

Los cinco chicos protagonistas -Álvaro, Darío, Gilbert, Juanpi y Rodri- estarán presentes en el plató para abordar imágenes nunca vistas de lo sucedido en las villas con sus parejas y sus reacciones, en la segunda entrega de ‘El Debate de las Tentaciones’ que conducirá Sandra Barneda y que estará disponible mañana viernes a partir de las 13:00h gratis en Mediaset Infinity.

Entre estas imágenes, el programa mostrará cómo Sandra -pareja de Juanpi- recibe una visita inesperada tras la hoguera de las chicas que desatará un tsunami emocional en Villa Playa. Además, podrán comentar la impactante reacción de Gilbert tras descubrir la atracción irrefrenable entre Claudia y Gerard y el beso del protagonista con Noelia.

Juanpi se enfrentará a las críticas de Sandra y a sus acercamientos con Andrea, mientras Rodri lidia con la sombra de Barranco y su propia conexión con Olatz. Darío valorará si Borja puede poner en peligro su relación de 11 años con una Almudena cada vez más liberada en Villa Playa.

Por último, Álvaro, que ya cayó en la tentación en la edición anterior, se enfrenta a los celos y la “venganza” de Mayeli. Además de los cinco chicos, Lorenzo regresará al plató para dar su versión tras ser expulsado junto a Nieves por incumplir las normas y para descubrir lo que su pareja dijo de él en imágenes nunca vistas.

La segunda hoguera de las chicas, la más dura de la historia de 'LIDLT 9'

El programa también ofrecerá un avance exclusivo de la segunda hoguera de las chicas, la más dura de la historia del formato, que generará lágrimas, gritos y una huida que marcará un antes y un después en la experiencia.