Patricia Fernández 19 NOV 2025 - 23:46h.

'La isla de las tentaciones': Temporada 9 programa 9, completo

¡'La isla de las tentaciones 9' está que arde después de la hoguera de los chicos y en el siguiente programa la cosa no irá a menos! Las chicas se enfrentarán a su segunda hoguera, donde las imágenes de lo que está pasando con sus parejas en 'Villa Montaña' hará que todo estalle por los aires.

Entre gritos y mucha incredulidad, las chicas irán reaccionando a todas las imágenes que la 'tablet' tiene que mostrarles, tanto es así que Helena saldrá corriendo en busca de 'Villa Playa' al ver lo que está pasando con Rodri: "¿Dónde está la casa?" A lo que la propia Mayeli reaccionará: "Yo no le voy a decir dónde está".

Además, Claudia, pese a la negativa de Sandra Barneda se acercará a la 'tablet' para ver lo que están viendo sus compañeras: "Por favor". Como también Mayeli se levantará de su asiento mientras se marcha del lado de sus compañeras: "¿Qué está pasando? Yo me piro de aquí".

Y Almudena estallará como nunca al saber lo que está ocurriendo con Darío: "¿Qué has hecho? El cielo está llorando por ti". Mientras recibe el apoyo de sus compañeras.

Además, las lágrimas brotarán de Sandra, que estallará con lo que vea en las imágenes: "¿Sabes la de meses que llevo viviendo engañada?" Pero esto no será todo para ella, Sandra Barneda le alertará de algo antes de que termine la hoguera: "Ha terminado para todas menos para ti, ¿estás preparada? Pues adelante".

Pero esto no será todo: nuevos acercamientos y todo lo que pasa en 'Villa Playa' y 'Villa Montaña' tras esto, en el próximo programa de 'La isla de las tentaciones': solo tienes que darle al 'play' al vídeo para ver un avance de lo que te espera, ¿te lo vas a perder?