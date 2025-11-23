¿Hay feeling?

Emilio Seco 23 NOV 2025 - 23:08h.

MadridEl Debate de esta noche llega cargado de emociones, especialmente con la expulsión que está a punto de decidirse. Los concursantes esperan con ansia los porcentajes y las decisiones del público. Hoy Raúl descubrirá que ya no está nominado y Belén que pasa a la palestra.

¿Se intensificarán las tensiones ya candentes dentro de la casa?

¿Influirán las opiniones de los colaboradores en la expulsión final?

Y, sobre todo, ¿qué sorpresas nos deparará el programa?

Todo esto y mucho más, esta noche en El Debate. ¡Sigue el minutado para no perderte ni un solo detalle!