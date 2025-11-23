Gran hermano, en directo: El Debate
MadridEl Debate de esta noche llega cargado de emociones, especialmente con la expulsión que está a punto de decidirse. Los concursantes esperan con ansia los porcentajes y las decisiones del público. Hoy Raúl descubrirá que ya no está nominado y Belén que pasa a la palestra.
¿Se intensificarán las tensiones ya candentes dentro de la casa?
¿Influirán las opiniones de los colaboradores en la expulsión final?
Y, sobre todo, ¿qué sorpresas nos deparará el programa?
Todo esto y mucho más, esta noche en El Debate. ¡Sigue el minutado para no perderte ni un solo detalle!
Momentos clave
¿Hay feeling?
En plató, Ion nos cuenta que durante una noche, Patricia y Cristian mantuvieron una larga conversación. A pesar de que Patricia está casada con un guardia civil, en la casa han surgido rumores sobre un posible feeling entre ambos. Además, algunos momentos de contacto físico, como el masaje que Cristian le dio a Patricia, han llamado la atención de sus compañeros.
LA AUDIENCIA DECIDE SALVAR A CRISTIAN Y AQUILINO DE LA NOMINACIÓN.
Nominados
Los nominados finalmente son:
- Lorena
- Aquilino
- Cristian
- Joon
- Desiré
- Belén
¡SUENAN LAS ALARMAS EN LA CASA DE TRES CANTOS!
Ion les avisa de que esta noche hay expulsión. Cunde el pánico en la casa tras avisarles de que tienen 10 minutos para hacer las maletas.
Maletas
En el 24h tenemos a los concursantes nominados haciendo maletas como locos.
Raúl salvado
Ion pone a la casa un vídeo en el que se ve cómo Jonay, Edurne, Joséma e Iñigo deciden salvar a Raúl como ganadores de la prueba del videojuego.
“Es un detalle por parte de mis compañeros. Ya me olía que habían salvado a alguien”, comenta Raúl.
Belén nominada
El programa muestra a la casa un vídeo en el que Patricia y Paula, encargadas de la prueba semanal de la pajarera la semana pasada, deciden que Belén pase a estar nominada.
“Aquí hay mala leche, pero soy positiva y no me importa estar nominada”, comenta Belén tras ver el vídeo.
Ion le pregunta qué opina sobre lo que acaba de ver, y ella responde: “Vengo de una nominación, viví muchas emociones y no me importa ser nominada”.
Conflicto de la leche
Ion conecta con la casa para preguntar a los concursantes qué ha sucedido con la leche.
Edurne explica: “Jonay, Josema y yo escondimos cuatro botellas de leche para administrarlas. Almudena también había escondido leche. Patricia se enteró y se enfadó.”
Patricia, por su parte, cree que la idea de racionar la leche fue buena, pero que después surgieron segundas intenciones que no le gustaron nada.
Arrancamos
Arrancamos El Debate repasando las principales tensiones que ha habido en la casa durante los últimos días:
- Almu, su dilema con la leche y la bronca láctea que ha desatado en la casa.
- Íñigo discutiendo con Patricia asegurando que no la traga ni a ella ni a Lorena.