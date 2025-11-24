telecinco.es 24 NOV 2025 - 20:18h.

Joon agradece a sus seguidores que le hayan salvado y se acuerda del equipo de 'Uno de GH'

Mamadou se desahoga tras un comentario de Íñigo sobre la comida y Patricia le tranquiliza: "Yo ya me he enfrentado a él y tiene maldad"

Después de su paso por 'Uno de GH20', Joon ha querido mandar un mensaje a la presentadora del programa y al resto de colaboradores cuando se ha acordado de todos ellos en la casa de 'Gran Hermano 20': "Saludos a Maica, muchas gracias por ser mi madrina, Ruvens, Miguel Frigenti, Edi, Violeta, Óscar, a todos los colaboradores, a Teresa, muchas gracias".

Tras esta lista de agradecimiento, el concursante ha querido acordarse también a Nagore Robles y le ha lanzado un cariñoso mensaje: "La echo muchísimo de menos, no sé por qué", admitía. ¡No se ha dejado a nadie a la hora de lanzar un mensaje de gratitud a todos ellos!

Además, ha aprovechado la ocasión para agradecer a sus seguidores que hayan salvado a Desiree, Joon y Cristian después de la nominación del pasado jueves: "A mis 'Jooniors'. Ahora vamos al confe para daros las gracias por haber salvado a los tres 'tontitos' del grupo", decía el concursante.