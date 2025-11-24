Patricia y Almudena protagonizan una gran bronca: ''Lo que mejor sabes hacer es callar y hablar por detrás''

Gran Hermano 24 NOV 2025 - 16:27h.

Patricia no puede más con la actitud de Almudena y se lo dice a la cara

Descubre, minuto a minuto, lo que ocurre en la casa de 'Gran Hermano 20'

La convivencia empieza a hacer mella entre los habitantes de la casa de 'Gran Hermano 20'. En esta ocasión, Patricia, que ya ha protagonizado algún que otro altercado con sus compañeros, le confiesa a Edurne que no soporta la actitud de Almudena y en cuanto esta última se sienta en el sofá junto a ellos, Patricia no duda ni un segundo en decirle lo que piensa a la cara.

Patricia empieza a decir que Almudena le parece una niñata, maleducada y cobarde por no decirle las cosas a la cara, pero Almudena no se lo toma nada bien y se defiende: ''Cobarde tú, que te vas a la pajarera'', Patricia lo reconoce, pero Almudena vuelve a ponerse a la defensiva: ''Que no me hables, que yo a ti no te hablo", pero la tensión sigue subiendo.

Patricia se molesta tras el comentario de Almudena: ''Eres una maleducada, te faltan muchos valores y mucho respeto, el día que los aprendas serás mejor persona'', pero ella se ríe y Patricia sigue: ''Yo estoy aquí hablando, tengo el mismo derecho que tú, estoy en mi casa como tú. Entonces hablaré. Si no quieres contestar, pues te callas la boca, que es lo que mejor sabes hacer. Callar y hablar por detrás, eso sí se te da bien ¿Haz eso, vale?''.

Almudena parece que pasa de lo que le dice su compañera y esta sigue hablando de ella como si no estuviese enfrente: ''Pues eso, chiquilladas, tía, que yo no vengo aquí... Es que quien se acuesta con niños, se levanta meada, entonces no vengo a a levantarme meada'', pero Almudena rebate su comentario: “No te voy a decir yo con quién se acuesta cada una...'', a Patricia le sienta tan mal que la bronca va a más.

