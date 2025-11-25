Gran Hermano 25 NOV 2025 - 17:40h.

Rocío y Desirée han sido las encargadas de hacer la compra semanal

Desirée y Rocío le mandan un mensaje a Bellingham, jugador del Real Madrid: ''Puedes ser mi prototipo. Si te interesa, podemos conocernos''

Rocío y Desirée, las amigas íntimas que han enamorado a la audiencia de ‘Gran Hermano 20’, llevan varias semanas dando momentazos en la casa más famosa de Tres Cantos y él último ha tenido lugar hace unas horas, cuando ambas estaban haciendo la compra de la semana para ellas y el resto de los concursantes.

Han sido ellas las elegidas para desempeñar esa tarea y han tenido muy claro desde el principio qué era lo que querían comprar: alimentos básicos para sobrevivir y evitar comprar caprichos innecesarios. Una decisión que, seguro, terminará trayendo cola, ya que más de uno echará de menos la crema de cacao y otros productos gourmet.

A priori, hacer la lista de la compra no es una tarea muy divertida, pero las dos amigas de Jerez de la Frontera siempre saben buscarle el lado bueno a todo y, sin quererlo, han protagonizado una escena de lo más divertida que, sin duda, pasará a la historia de ‘Gran Hermano’… ¡Se han ‘cargado’ el confesionario!

Rocío y Desirée ‘rompen’ el confesionario de ‘GH 20’

La escena ha comenzado mientras ambas estaban haciendo la compra. Desirée estaba buscando los alimentos en la lista que les proporciona el programa y ella, por un lapsus, ha empezado a buscar una palabra con la letra que no era, algo que ha tenido que corregir rápidamente su amiga.

“Harina creo que es con H, ¿eh?”, le decía Rocío. A lo que ella respondía: “¿Qué dices?”, desatando las risas de su amiga. Una escena de lo más divertida en la que ambas han terminado haciendo gala, una vez más, de su sentido del humor.

Pero eso no ha sido todo, durante la compra semanal, ambas han visto cómo el confesionario de ‘GH 20’ estaba a punto de desmoronarse, cuando, sin quererlo, se han ‘cargado’ el sofá en el que los concursantes se sientan cada semana a nominar.

Las patas del mueble se han salido y las dos han tenido que dejar de hacer la lista de la compra para montarlo de nuevo y dejarlo como estaba. ¡Menudo momentazo ha protagonizado este dúo tan pizpireto!

'Gran Hermano 20', 24 horas en directo

