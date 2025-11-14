Gran Hermano 14 NOV 2025 - 17:04h.

Aroa y Patricia protagonizaron un fuerte enfrentamiento poco antes de la gala de 'GH 20'

Aroa descubre en 'Gran Hermano 20' que no está expulsada y Jorge Javier le revela su nuevo destino: "¡Me vais a matar!"

Aroa y Patricia han tenido que separarse forzosamente tras la decisión de la audiencia de ‘Gran Hermano 20’ de expulsar a la primera al Oasis. Durante la segunda gala, presentada por Jorge Javier Vázquez, la malagueña perdió el duelo contra la valenciana y tuvo que poner rumbo a la estancia secreta de la casa.

Eso sí, antes de decirse adiós en directo, ambas tuvieron tiempo de sobra para protagonizar más de un encontronazo. Uno de ellos tuvo lugar poco antes de que empezara el programa en directo y hay que decir que la tensión explotó por los aires, dando lugar al cara a cara más tenso de la edición, hasta el momento.

Aroa y Patricia se enfrentan duramente en ‘GH 20’

A pocas horas de empezar la gala, un bote de crema de cacao desapareció en la casa más famosa de Tres Cantos y todo apuntaba a que el artífice de ese ‘robo’ había sido Patricia, que, minutos antes había reconocido ante algunos compañeros que había escondido algunos objetos personales de Aroa.

Como era de esperar, cuando la malagueña descubrió que ese bien tan preciado no estaba a su alcance, no dudó en poner el grito en el cielo y plantó cara a su compañera, con la que protagonizó un enfrentamiento de lo más duro.

A modo de venganza, Aroa advirtió que iba a coger las cosas de Patricia y esta no dudó en defenderlas con uñas y dientes, levantándose del tocador en el que se estaba maquillando para proteger su armario: “Toca mis cosas y perdemos las dos las formas”, decía la valenciana, muy contundente.

'Gran Hermano 20', 24 horas en directo

