Exparticipantes de 'LIDLT' se posicionan frente a las críticas que está recibiendo Claudia Chacón

'La isla de las tentaciones': Temporada 9 programa 12, completo

Si hay algo que caracteriza a 'La isla de las tentaciones' son sus montañas rusas de emociones. Así se pudo ver la hoguera de Gilbert y Claudia, una explosión de sensaciones que dejaba lágrimas, gritos y declaraciones de amor de lo más intensas. Sin embargo, las palabras y actitudes de ella han sido las más juzgadas en redes sociales. Ante esto, una exparticipante del reality se pronuncia sobre lo ocurrido.

Bayan Al Masri fue una de las chicas de la pasada edición que más hate recibió en sus redes sociales junto a su compañera Anita Williams. Tras recibir mensajes de odio y amenazas de muerte, la participante de 'La isla de las tentaciones 8' estalló: "Nadie en la vida se merece el nivel de odio que se está llegando a generar". Por ello, en este contexto, la que fuera concursante del reality se ha pronunciado en redes sociales tras empatizar con todos los malos comentarios que está recibiendo la pareja de Gilbert.

"No me gusta como espectadora porque me parece sobreactuada"

En primer lugar, la exconcursante se sincera sobre lo que piensa sobre Claudia Chacón: "No me gusta como espectadora porque me parece sobreactuada. En la tele me gusta la naturalidad. Creo que ella no es así y que, por dar show, se le ha ido de las manos", asegura.

Sin embargo, Bayan empatiza con ella: "Tampoco me gusta todo el hate que recibe. El hate es cuando se insulta, humilla o desea daño a alguien por su físico, su vida o su pasado. Ella recibe muchísimo y no está bien normalizarlo", declara. Por último, confiesa que se puede dar la opinión sin necesidad de malos comentarios: "Se puede decir algo que no parece natural sin meterse con la persona, aprendamos a hacerlo porque sino vamos a crear un mundo horrible".