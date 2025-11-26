Sandra Barneda habla con Mayeli después de su comportamiento en el programa y decide que debe ser expulsada

Mayeli tira la ‘tablet’ y sale huyendo de la hoguera de 'La isla de las tentaciones 9' al ver a Álvaro y Érika en las imágenes: “¿Se están besando? Yo me voy”

Mayeli y Sandra Barneda tenían una conversación pendiente después de que la primera irrumpiera en Villa Montaña para recriminarle a su pareja, Álvaro Rubio. La presentadora ha llegado a este encuentro con un rostro serio y le ha preguntado a Mayeli por qué lo hizo: "No he sido capaz de gestionar mis pensamientos, mi negatividad interna y me ha venido grande esta situación", reconocía.

"Los miedos, a veces, traspasan cualquier lógica, y lo hemos visto muchas veces en 'La isla de las tentaciones'. Pero lo que no puedo tolerar es un acto de violencia lanzando ese vaso hacia uno de los solteros", le recriminaba Sandra Barneda. Además, le ha dicho que Mayeli ha traspasado las reglas del programa al irrumpir en la villa de los chicos.

Sandra Barneda ha sido muy tajante con Mayeli después de si comportamiento y le ha dicho que debe abandonar el programa porque está expulsada: "Asumo las consecuencias de lo que he hecho. No lo pensé cuando lo hice, solo actué desde la rabia y la impulsividad". Mayeli, visiblemente emocionada, se ha arrepentido de cómo se ha comportado.

"¿Por qué lo hiciste?", pregunta la presentadora al no entender las razones que motivaron a Mayeli a realizar esos actos. La novia de Álvaro se ha justificado: "He invadido a la villa de los chicos, he dicho un montón de sandeces, un montón de tonterías y mi único escape ha sido coger e irme", reconocía.

Sandra no entiende las razones de Mayeli

La presentadora le ha preguntado por su relación con Álvaro y por qué confía tan poco en él: "Al entrar al programa te dije que ponía en el fuego las dos manos por él, pero me he venido abajo. No confío en él y no quiero estar con él", admitía. Mayeli le ha contado a Sandra que durante su experiencia en el programa se ha dado cuenta de que a Álvaro le gusta Érika: "Me hace pensar que todo lo que hemos vivido era una mentira y que no le tenía que haber perdonado los cuernos que me puso antes de entrar".

"No lo entiendo, Mayeli. ¿Te has dado cuenta en dos días de eso?", preguntaba Sandra sorprendida. Ella le ha dicho que tiene que tener una conversación con Álvaro: "Solamente quiero irme y no pensar". Sandra Barneda se ha despedido de Mayeli y le ha permitido ir a Villa Playa para hablar con sus compañeras y compañeros.

El momento más tenso entre Mayeli y Aitor

Después de un comentario de Aitor, en el que recriminaba su actitud en el programa, Mayeli ha estallado contra él: "No me insultes ni me faltes al respeto. No eres el protagonista. No me conoces. Que te calles, friki", gritaba durante la discusión con el tentador. Ella ha explicado que no necesita tentarse para saber que quiere estar con su novio.

"Tu novio sí se va a liar", decía Aitor para picarse. Esto ha sido la gota que ha colmado el vaso, nunca mejor dicho, y Mayeli ha estallado lanzándole una copa al tentador: "No te rías de mis cuernos", gritaba. A continuación, la novia de Álvaro se ha ido a la habitación llorando, ante las caras sorprendidas de sus compañeros.