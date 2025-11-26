Pedro Jiménez 26 NOV 2025 - 22:00h.

¿Qué decisión habrán tomado? ¿Cuáles han sido sus palabras?: ¡te contamos todo, al detalle!

La explosiva hoguera de confrontación entre Gilbert y Claudia en 'La isla de las tentaciones 9': él estalla al ver sus imágenes de sexo con Gerard y acaban rotos

Gilbert y Claudia nos dejaron una frenética hoguera de confrontación en donde él acababa absolutamente roto al ver las sexuales imágenes de su pareja con Gerard. Tras un final totalmente abierto, durante la entrega de 'La isla de las tentaciones 9' que Telecinco ha emitido este miércoles, hemos podido averiguar lo que ocurriría: ambos tomarían una decisión trascendental en su trascurso del programa que, sin duda, supone un punto de inflexión en su aventura.

En primer lugar, Claudia tiene claro que quiere continuar con su experiencia. Una experiencia que le está dejando las cosas mucho más claras en cuanto a sus sentimientos y darse cuenta de todo: "Siento que es ahora cuando tengo mi verdadera oportunidad de encontrarme", ha señalado una Claudia que también ve esto como algo muy importante "para saber quién tiene al lado y descubrir quién es". Es por ello que la joven ha decidido continuar.

Gilbert, por su parte, ha tomado la decisión también de continuar, alegando que necesita ver una Claudia que le quiere y que siente por él, demostrando cosas que no son precisamente las que ha demostrado en este poco tiempo de aventura en República Dominicana: "Quiero seguir la experiencia y ver que Claudia que me respeta".

Gilbert y Claudia regresarán de nuevo a sus villas

En consecuencia, los dos han decidido darse una segunda oportunidad y continuar en 'La isla de las tentaciones 9'. Los dos han traspasado todos los límites (aunque en el caso de Gilbert, no ha mantenido relaciones sexuales con su tentadora). Pero ambos quieren ver realmente lo que sienten el uno por el otro. Es por eso que desde este momento, como bien les ha comunicado Sandra Barneda, sus caminos se han vuelto a separar.

Por último, Claudia se ha quedado a solas con Sandra Barneda y le ha confesado a la presentadora que está en shock: "Estoy pensando en mil cosas...". Un shock quizás compartido por todos los televidentes y más fieles de 'La isla de las tentaciones': jamás nos imaginaríamos que a estas alturas ya viviríamos una hoguera de confrontación y menos por decisión ajena a los dos que la han protagonizado.