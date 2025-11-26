El gaditano y la soltera dan rienda suelta a la lujuria en la villa y pasan la noche durmiendo juntos

Juanpi y Mara juegan bajo las sábanas en 'La isla de las tentaciones 9' y... ¡hacen saltar la 'luz de la tentación' a plena luz del día!: "¿Estás cachonda?"

Villa Montaña está que arde, y la temperatura no para de subir. Durante la fiesta, los chicos y las tentadoras se divierten, hablan y juegan hasta explorar sus límites para caer, o no, en la tentación. Juanpi y Mara han sido los protagonistas de uno de los momentazos de la noche después de que, tras un tonteo, se hayan besado.

"Me has hecho una cobra", se quejaba él mientras la tentadora lo negaba. Tras un tira y afloja de besos furtivos en la mejilla, Juanpi le ha robado un beso en la boca a Mara: "¿Qué ha pasado ahí?", gritaba Darío. Este acto ha encendido la alarma de la tentación en la Villa de las chicas. Sandra no ha dudado ni un segundo en pensar que el causante de encender la alarma ha sido Juanpi, y no se ha equivocado: "Las opciones se van acabando y no quedan muchas...", explicaba la gaditana.

Después de los besos la temperatura ha continuado subiendo mientras Juanpi y Mara hablaban en la hamaca: "Ellos ahí follando y tu y yo hablando", afirmaba ella, que le ha preguntado si habría tenido algo si él no hubiera tenido novia: "Si no tuviera novia ya habría hecho algo contigo, seguro. ¿Tú qué habrías hecho?", preguntaba Juanpi.

Mara le demuestra que quiere hacer con él

A continuación, Mara se ha puesto encima de él y se han vuelto a besar, haciendo sonar la alarma por segunda vez en la noche. Ambos han desatado su pasión y Juanpi le ha hecho una proposición a su tentadora porque "necesita compañía": "¿Quieres venir a dormir a mi cuarto? Solo dormir". Mara no ha dudado y ha aceptado la invitación.

A la mañana siguiente, Juanpi ha explicado que no se arrepiente de lo que ha hecho con Mara: "He decidido mirar por mi y ser un poco egoísta. Voy a fluir aquí como yo soy y ya está", admitía. ¿Hasta dónde llegará Juanpi en su camino conociendo a Mara?

"Ahora no sé que va a pasar"

Durante la cita, Juanpi y Mara han podido disfrutar del mar y después han hablado más tranquilamente de su relación y compartir confidencias. Ella ha aprovechado para preguntarle si se arrepiente de haberse besado: "Yo quería salir con mi pareja, pero ahora no sé que va a pasar. Yo me voy a dejar llevar", reconocía Juanpi, que ha agradecido a Mara que le está ayudando a desconectar.

Por su parte, Andrea y Sandra han hablado durante su cita sobre la primera noche que duermen juntos y ambos han coincidido en que quieren que se repita, pero "sin distancia de seguridad". ¿Seguirán avanzando?